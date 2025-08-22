ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Olcsó lesz a mesterséges intelligencia

Infostart

Indiában már elérhető az OpenAI eddigi legolcsóbb előfizetési csomagja, de valószínűleg más piacokra is jön a ChatGPT Go.

Elindult a ChatGPT Go, az OpenAI új, olcsóbb előfizetési csomagja – írta a hvg.hu a Reuters híre alapján. Először Indiában tették elérhetővé az új előfizetési szintet, ami 399 rúpiába kerül – ez körülbelül 1500 forint, de persze ez nem feltétlenül irányadó. Az egyes piacokon ugyanis egyedileg áraz a cég.

A ChatGPT Go az ingyenes változathoz képest tízszer több üzenetváltást tesz lehetővé, és ennyivel több kép generálását is teszi lehetővé. Ráadásul a válaszadás is gyorsabb vele.

India a ChatGPT második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, így érthető, miért erre esett a cég választása az új csomag bevezetésénél. Nick Turley, az OpenAI elnökhelyettese a TechCrunch cikke szerint elmondta:

az indiai tapasztalatokat fel fogják használni ahhoz, hogy később más piacokra is kiterjesszék az olcsóbb csomagot.

Tehát számítani lehet arra, hogy egy, az eddigieknél megfizethetőbb előfizetési szint is megjelenik a jövőben, akár Magyarországon is.

