Romlott a Mol-csoport eredménye, de van jó hír is

Az idei első félévben a tisztított EBITDA 563,9 milliárd forintot (1,517 milliárd dollárt) ért el, forintban 1 százalékkal többet (dollárban 2 százalékkal kevesebbet), mint a tavalyi első hat hónapban.

A féléves jelentés szerint az éves előrejelzés maradt a 3 milliárd dollárt meghaladó tisztított EBITDA.

A társaság közleményében kiemelte: a lassuló regionális makrogazdasági környezet negatívan befolyásolta a teljesítményt a második negyedévben.

A közlemény idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kifejtette:

a geopolitikai feszültségek és a regionális makrogazdasági kihívások jelentősen befolyásolták a vállalat teljesítményét, de az integrált üzleti modell enyhítette a hatásokat.

Az első féléves eredmények alapján megerősítették 2025-ös iránymutatásukat, bár a célkitűzés elérésének kockázatai felerősödtek, mivel a külső tényezők volatilitása nőtt a várakozások februári bejelentése óta - fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

Hernádi Zsolt szerint a hatékonyság javítása terén is meg kell tenni a szükséges lépéseket, ezért átfogó programot indítottak a feldolgozás és kereskedelem (downstream) szegmensben, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése. Ez nem csak ellensúlyozza a romló makrogazdasági környezet hatását, de 2027 után további 200 millió dolláros EBITDA-növekedést eredményez az üzletágban számos új, a stratégiában eredetileg nem szereplő intézkedés segítségével.

A társaság tovább mélyíti stratégiai együttműködését azeri és kazah partnereivel, így a közös kutatás-termelés és a kőolaj-diverzifikáció területén is fontos lépéseket tudnak tenni. Stratégiai befektetőként vállaltak szerepet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megújulásában, lehetővé téve innovációs kapacitásuk növelését és a legkorszerűbb tudással rendelkező mérnökök képzését és bevonzását, ami kulcsfontosságú lépés a Mol-csoport jövője szempontjából - emelte ki az elnök-vezérigazgató.

A jelentés szerint a Mol-csoport adózás előtti eredménye a második negyedévben 236 millió dollár volt, ami 56 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták.

Az adózás előtti eredmény 2025 első félévében elérte a 782 millió dollárt, amivel közelít a megerősített 1,6 milliárd dollár körüli éves előrejelzéshez.

A kutatás és termelés (upstream) üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja elérte a 98,5 milliárd forintot (276 millió dollár) a második negyedévben, ami 23 milliárd forinttal, 19 százalékkal alacsonyabb az első negyedéves eredményénél, és 5 milliárd forinttal, 5 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az első félévben az üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 220 milliárd forint (593 millió dollár) volt, ez 12 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A jelentés szerint az üzletág továbbra is a Mol-csoport erős készpénztermelő pillére maradt.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) üzletág 109,5 milliárd forint (307 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el a második negyedévében, ami 4 százalékos csökkenés az előző negyedévhez képest, 2024 második negyedévével összevetve pedig a regionális kereslet lassulása miatt 26 százalékos a csökkenés mértéke forintban kifejezve. Az üzletág az első félévben 224,1 milliárd forint (607 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el, ami 12 százalékos csökkenés éves összehasonlításban.

A fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja 24 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a második negyedévben, elérve a 87,7 milliárd forintot (246 millió dollár). A második negyedévben a hálózat 2323 töltőállomásból állt. Az üzletág első féléves EBITDA-ja 21 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról. Az eredményt negatívan befolyásolták a szezonálisan magasabb működési költségek. Az üzletág az első félévben 1,1 milliárd forintos EBITDA-t ért el, szemben a 2024. azonos időszakában realizált 7,4 milliárd forintos veszteséggel.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 3010 forinton zárt csütörtökön. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3168, a legalacsonyabb 2558 forint volt.