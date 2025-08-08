ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.81
usd:
340.64
bux:
0
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Oil Refinery Piping system in contrast with a blue sky
Nyitókép: Huyangshu/Getty Images

Romlott a Mol-csoport eredménye, de van jó hír is

Infostart / MTI

A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 245,1 milliárd forint (685 millió dollár) volt az idei második negyedévben, 18 százalékkal (dollárban 17 százalékkal) kevesebb, mint az előző év azonos időszakában - tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

Az idei első félévben a tisztított EBITDA 563,9 milliárd forintot (1,517 milliárd dollárt) ért el, forintban 1 százalékkal többet (dollárban 2 százalékkal kevesebbet), mint a tavalyi első hat hónapban.

A féléves jelentés szerint az éves előrejelzés maradt a 3 milliárd dollárt meghaladó tisztított EBITDA.

A társaság közleményében kiemelte: a lassuló regionális makrogazdasági környezet negatívan befolyásolta a teljesítményt a második negyedévben.

A közlemény idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kifejtette:

a geopolitikai feszültségek és a regionális makrogazdasági kihívások jelentősen befolyásolták a vállalat teljesítményét, de az integrált üzleti modell enyhítette a hatásokat.

Az első féléves eredmények alapján megerősítették 2025-ös iránymutatásukat, bár a célkitűzés elérésének kockázatai felerősödtek, mivel a külső tényezők volatilitása nőtt a várakozások februári bejelentése óta - fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

Hernádi Zsolt szerint a hatékonyság javítása terén is meg kell tenni a szükséges lépéseket, ezért átfogó programot indítottak a feldolgozás és kereskedelem (downstream) szegmensben, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése. Ez nem csak ellensúlyozza a romló makrogazdasági környezet hatását, de 2027 után további 200 millió dolláros EBITDA-növekedést eredményez az üzletágban számos új, a stratégiában eredetileg nem szereplő intézkedés segítségével.

A társaság tovább mélyíti stratégiai együttműködését azeri és kazah partnereivel, így a közös kutatás-termelés és a kőolaj-diverzifikáció területén is fontos lépéseket tudnak tenni. Stratégiai befektetőként vállaltak szerepet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megújulásában, lehetővé téve innovációs kapacitásuk növelését és a legkorszerűbb tudással rendelkező mérnökök képzését és bevonzását, ami kulcsfontosságú lépés a Mol-csoport jövője szempontjából - emelte ki az elnök-vezérigazgató.

A jelentés szerint a Mol-csoport adózás előtti eredménye a második negyedévben 236 millió dollár volt, ami 56 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták.

Az adózás előtti eredmény 2025 első félévében elérte a 782 millió dollárt, amivel közelít a megerősített 1,6 milliárd dollár körüli éves előrejelzéshez.

A kutatás és termelés (upstream) üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja elérte a 98,5 milliárd forintot (276 millió dollár) a második negyedévben, ami 23 milliárd forinttal, 19 százalékkal alacsonyabb az első negyedéves eredményénél, és 5 milliárd forinttal, 5 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az első félévben az üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 220 milliárd forint (593 millió dollár) volt, ez 12 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A jelentés szerint az üzletág továbbra is a Mol-csoport erős készpénztermelő pillére maradt.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) üzletág 109,5 milliárd forint (307 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el a második negyedévében, ami 4 százalékos csökkenés az előző negyedévhez képest, 2024 második negyedévével összevetve pedig a regionális kereslet lassulása miatt 26 százalékos a csökkenés mértéke forintban kifejezve. Az üzletág az első félévben 224,1 milliárd forint (607 millió dollár) újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-eredményt ért el, ami 12 százalékos csökkenés éves összehasonlításban.

A fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja 24 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a második negyedévben, elérve a 87,7 milliárd forintot (246 millió dollár). A második negyedévben a hálózat 2323 töltőállomásból állt. Az üzletág első féléves EBITDA-ja 21 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról. Az eredményt negatívan befolyásolták a szezonálisan magasabb működési költségek. Az üzletág az első félévben 1,1 milliárd forintos EBITDA-t ért el, szemben a 2024. azonos időszakában realizált 7,4 milliárd forintos veszteséggel.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 3010 forinton zárt csütörtökön. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3168, a legalacsonyabb 2558 forint volt.

Kezdőlap    Gazdaság    Romlott a Mol-csoport eredménye, de van jó hír is

mol

eredmény

bét

ebitda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Autósként nem árt most ezekkel különösen számolni

Autósként nem árt most ezekkel különösen számolni

A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. Íme, néhány jó tanács, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legfiatalabb utasokig.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborús szimuláció mutatja, mekkora feladat hárulna egy apró államra, ha Kína megtámadná Tajvant

Háborús szimuláció mutatja, mekkora feladat hárulna egy apró államra, ha Kína megtámadná Tajvant

Egy áprilisi háborús szimulációban Délkelet-Ázsia országai azt gyakorolták, hogyan menekítenék ki állampolgáraikat egy kínai blokád alá vont Tajvanról. A gyakorlatból két dolog derült ki: a régió államai egyáltalán nincsenek felkészülve egy ilyen szituációra, de az apró Szingapúr kulcsszerepet játszhat egy háborúban - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre sokan vártak: visszatér a nyár, hétvégétől kánikula, hőségriadó várható

Erre sokan vártak: visszatér a nyár, hétvégétől kánikula, hőségriadó várható

Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

PM Benjamin Netanyahu's office says Israel will provide humanitarian aid to civilians in Gaza, but the UN has warned a military escalation risks "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 17:24
Több mint 250 busz érkezik a magyar utakra
2025. augusztus 7. 16:26
Bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között
×
×
×
×