Révész Máriusz: most kell lépni, mert a következő generáció várható élettartama akár 2-5 évvel is alacsonyabb lehet

A Mozdulj, és változik a világ! 2. elnevezésű konferencián a sport társadalmi szerepéről, különösen a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javításában betöltött hatásáról értekeztek. Az Aktív Magyarország támogatásával, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében olyan esemény valósult meg, ahol szakemberek, kutatók, inspiráló vendégek beszélgettek egyebek mellett a sport és az esélyegyenlőség kapcsolatáról, a mozgás testi és mentális hatásairól, továbbá olyan jó gyakorlatokról és történetekről, amelyek bizonyítják: a sport valódi lehetőséget adhat a változásra.

Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára az InfoRádióban elmondta: korábbi kutatások alapján az egészség 11 százalékban határozza meg a fizikai és mentális állapotunkat, az életmódunk pedig 43 százalékban. Ebből pedig azt a következtetést vonta le, hogy ha igazán nagy egészségnyereséget szeretnénk elérni, akkor elsősorban az életmód megváltoztatására kell koncentrálni. Az államtitkár hozzátette: a rendelkezésre álló adatok szerint

a szegényebb, hátrányos helyzetű rétegekben különösen nagy gondot okoznak az egészségi problémák, amelyek ugyancsak életmódbeli kérdésekre, körülményekre vezethetők vissza.

Kiemelte, hogy immár másodszor rendezték meg a Mozdulj, és változik a világ! című konferenciát, amely éppen a hátrányosabb helyzetben élő emberek, fiatalok életmódjának a megváltozását tűzte ki elsődleges célként. Révész Máriusz megjegyezte: az aktív Magyarországért felelős államtitkárság számos programot meghirdetett ennek előmozdítása érdekében. Külön megemlítette a Vándortáborokat, ahol jelentős kedvezménnyel, 21-22 ezer forintért biztosítanak programokat hátrányos helyzetű gyermekeknek. Továbbá szerveznek osztálykirándulásokat olyan iskoláknak is, ahol 60 százalék felett van a hátrányos helyzetű gyermekeknek az aránya. Utóbbi esetében az államtitkárság állja az összes költséget. Mint mondta, még mindig csak az út elején járnak, és ahhoz, hogy nagy egészségnyereséget érjenek el, további programokat kell majd indítani a közeljövőben.

Az államtitkár szerint nemcsak a hátrányos helyzetűeké, hanem az összes gyermek egészségi állapota problémás, ugyanis az elmúlt években, évtizedekben jelentősen megváltozott az élethelyzetük. Révész Máriusz felidézte, hogy az ő gyermekkorukban amikor rossz jegyet vagy intőt kaptak az iskolában, akkor a szüleik szobafogságra ítélték őket, nem mehettek ki a szabadba játszani a barátaikkal. Azt gondolja, ha ma szobafogságot kap egy fiatal, „nem is biztos, hogy észreveszi”, inkább csak abban az esetben, ha a technikai eszközöket is megvonják tőle. Ha pedig a szülők unszolják a gyerekeiket, hogy menjenek ki a szabadba játszani vagy beszélgessenek a barátaikkal,

ma már sokan inkább otthon maradnak, a szobájukban játszanak, a személyes találkozást pedig egyre inkább felváltja a chatelés.

Révész Máriusz figyelmeztetett: szinte az összes kutatás azt igazolja vissza, hogy napjainkban a gyermekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a fiatalok többsége egy vagy két évtizeddel ezelőtt. Bár nincs ebben tudományos konszenzus, egyes kutatók azt mondják, hogy a következő generáció várható élettartama 2-5 évvel alacsonyabb lesz, mint a szüleiké. Bizonyos felmérésekből az is kiderült, hogy

minél alacsonyabb iskolai végzettségűek a szülők, a gyermekük annál több időt tölt a számítógép, az okostelefon képernyője előtt, illetve annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy túlsúlyos vagy elhízott lesz.

Az államtitkár megjegyezte: ez a probléma sajnos általános a magyar gyermekeknél, de a hátrányos helyzetű rétegek esetében még fokozottabban jelentkezik ez a kihívás. Éppen emiatt azt gondolja, a döntéshozók felelőssége is nagy abban, hogy ez a helyzet lehetőleg megváltozzon vagy pozitív elmozdulás történjen.

Révész Máriusz kiemelte: a mindennapos testnevelés bevezetése sokat segített a fejlődés tekintetében, de szerinte „ez önmagában nem elég”. Úgy véli, a jövőben újabb programok, kezdeményezések szükségesek, továbbá még szorosabb összefogást tartana ideálisnak az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a felzárkóztatással foglalkozó államtitkárság, az oktatásügy és az egészségügy között, hogy érdemi változásokat lehessen elérni.

A politikus elmondta: az aktív Magyarországért felelős államtitkárság költségvetése négy év alatt megháromszorozódott, és ebből a forrásból nagyon sok programot tudtak elindítani. Bringaparkokat, görparkokat, futóköröket, jégpályákat építettek, miközben számos más sportpálya-felújítási program is megvalósult. Az államtitkárság több mint egymilliárd forintot fordított magyarországi sportesemények megrendezésére, melynek következtében egy év alatt országos szinten rekordot döntöttek a résztvevők számában. Külön kiemelte a múlt hétvégi Vivicittát, amelyen szintén új részvételi csúcs született: két nap alatt több mint 38 ezren indultak a különböző távokon. Révész Máriusz reméli, hogy a többi sporteseménnyel kapcsolatban is hasonló léptékkel tudnak majd előrelépni a következő években.