ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.79
usd:
334.35
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelõs államtitkára beszédet mond az Aktív települések konferencián Budapesten, a Magyar Sport Házában 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Révész Máriusz: most kell lépni, mert a következő generáció várható élettartama akár 2-5 évvel is alacsonyabb lehet

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A sport és az esélyegyenlőség kapcsolatáról, valamint a mozgás testi és mentális hatásairól tartottak konferenciát Budapesten az aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával. Révész Máriusz államtitkár az InfoRádióban elmondta: a szegényebb, hátrányos helyzetű rétegekben különösen nagy gondot okoznak az egészségi problémák. Kitért arra is, hogy a kutatások alapján minél alacsonyabb iskolai végzettségűek a szülők, a gyermekük annál több időt tölt a számítógép, az okostelefon képernyője előtt, illetve annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy túlsúlyos vagy elhízott lesz.

A Mozdulj, és változik a világ! 2. elnevezésű konferencián a sport társadalmi szerepéről, különösen a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javításában betöltött hatásáról értekeztek. Az Aktív Magyarország támogatásával, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében olyan esemény valósult meg, ahol szakemberek, kutatók, inspiráló vendégek beszélgettek egyebek mellett a sport és az esélyegyenlőség kapcsolatáról, a mozgás testi és mentális hatásairól, továbbá olyan jó gyakorlatokról és történetekről, amelyek bizonyítják: a sport valódi lehetőséget adhat a változásra.

Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára az InfoRádióban elmondta: korábbi kutatások alapján az egészség 11 százalékban határozza meg a fizikai és mentális állapotunkat, az életmódunk pedig 43 százalékban. Ebből pedig azt a következtetést vonta le, hogy ha igazán nagy egészségnyereséget szeretnénk elérni, akkor elsősorban az életmód megváltoztatására kell koncentrálni. Az államtitkár hozzátette: a rendelkezésre álló adatok szerint

a szegényebb, hátrányos helyzetű rétegekben különösen nagy gondot okoznak az egészségi problémák, amelyek ugyancsak életmódbeli kérdésekre, körülményekre vezethetők vissza.

Kiemelte, hogy immár másodszor rendezték meg a Mozdulj, és változik a világ! című konferenciát, amely éppen a hátrányosabb helyzetben élő emberek, fiatalok életmódjának a megváltozását tűzte ki elsődleges célként. Révész Máriusz megjegyezte: az aktív Magyarországért felelős államtitkárság számos programot meghirdetett ennek előmozdítása érdekében. Külön megemlítette a Vándortáborokat, ahol jelentős kedvezménnyel, 21-22 ezer forintért biztosítanak programokat hátrányos helyzetű gyermekeknek. Továbbá szerveznek osztálykirándulásokat olyan iskoláknak is, ahol 60 százalék felett van a hátrányos helyzetű gyermekeknek az aránya. Utóbbi esetében az államtitkárság állja az összes költséget. Mint mondta, még mindig csak az út elején járnak, és ahhoz, hogy nagy egészségnyereséget érjenek el, további programokat kell majd indítani a közeljövőben.

Az államtitkár szerint nemcsak a hátrányos helyzetűeké, hanem az összes gyermek egészségi állapota problémás, ugyanis az elmúlt években, évtizedekben jelentősen megváltozott az élethelyzetük. Révész Máriusz felidézte, hogy az ő gyermekkorukban amikor rossz jegyet vagy intőt kaptak az iskolában, akkor a szüleik szobafogságra ítélték őket, nem mehettek ki a szabadba játszani a barátaikkal. Azt gondolja, ha ma szobafogságot kap egy fiatal, „nem is biztos, hogy észreveszi”, inkább csak abban az esetben, ha a technikai eszközöket is megvonják tőle. Ha pedig a szülők unszolják a gyerekeiket, hogy menjenek ki a szabadba játszani vagy beszélgessenek a barátaikkal,

ma már sokan inkább otthon maradnak, a szobájukban játszanak, a személyes találkozást pedig egyre inkább felváltja a chatelés.

Révész Máriusz figyelmeztetett: szinte az összes kutatás azt igazolja vissza, hogy napjainkban a gyermekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a fiatalok többsége egy vagy két évtizeddel ezelőtt. Bár nincs ebben tudományos konszenzus, egyes kutatók azt mondják, hogy a következő generáció várható élettartama 2-5 évvel alacsonyabb lesz, mint a szüleiké. Bizonyos felmérésekből az is kiderült, hogy

minél alacsonyabb iskolai végzettségűek a szülők, a gyermekük annál több időt tölt a számítógép, az okostelefon képernyője előtt, illetve annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy túlsúlyos vagy elhízott lesz.

Az államtitkár megjegyezte: ez a probléma sajnos általános a magyar gyermekeknél, de a hátrányos helyzetű rétegek esetében még fokozottabban jelentkezik ez a kihívás. Éppen emiatt azt gondolja, a döntéshozók felelőssége is nagy abban, hogy ez a helyzet lehetőleg megváltozzon vagy pozitív elmozdulás történjen.

Révész Máriusz kiemelte: a mindennapos testnevelés bevezetése sokat segített a fejlődés tekintetében, de szerinte „ez önmagában nem elég”. Úgy véli, a jövőben újabb programok, kezdeményezések szükségesek, továbbá még szorosabb összefogást tartana ideálisnak az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a felzárkóztatással foglalkozó államtitkárság, az oktatásügy és az egészségügy között, hogy érdemi változásokat lehessen elérni.

A politikus elmondta: az aktív Magyarországért felelős államtitkárság költségvetése négy év alatt megháromszorozódott, és ebből a forrásból nagyon sok programot tudtak elindítani. Bringaparkokat, görparkokat, futóköröket, jégpályákat építettek, miközben számos más sportpálya-felújítási program is megvalósult. Az államtitkárság több mint egymilliárd forintot fordított magyarországi sportesemények megrendezésére, melynek következtében egy év alatt országos szinten rekordot döntöttek a résztvevők számában. Külön kiemelte a múlt hétvégi Vivicittát, amelyen szintén új részvételi csúcs született: két nap alatt több mint 38 ezren indultak a különböző távokon. Révész Máriusz reméli, hogy a többi sporteseménnyel kapcsolatban is hasonló léptékkel tudnak majd előrelépni a következő években.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Révész Máriusz: most kell lépni, mert a következő generáció várható élettartama akár 2-5 évvel is alacsonyabb lehet

konferencia

egészség

hátrányos helyzetűek

révész máriusz

életminőség

mozgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 4. 18:03
Óriástojást hozott a nyuszi Enyingen
2026. április 3. 16:30
Húsvéti menü okosan: a dietetikus szerint két ételcsoport arányán múlik az egészség
×
×