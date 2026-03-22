Bekeményít az Android, nem lesz könnyű dolga a csalóknak

Az Android operációs rendszer – másokkal ellentétben – engedi, hogy a hivatalos alkalmazásboltok, vagyis a Google Play-en kívülről érkező alkalmazásokat is telepítsen a felhasználó, azonban ez komoly kockázatokkal járhat.

A Google a Play Protect segítségével igyekszik megvédeni a felhasználókat a potenciálisan veszélyes alkalmazásoktól, és 2025 nyarán egy további szigorítást is bejelentettek. Ez eredetileg minden fejlesztőtől megkövetelte volna, hogy „hitelesítsék” magukat, máskülönben nem lehetett volna telepíteni az alkalmazásaikat a mobilokra. Novemberben azonban enyhítettek a szigoron, hogy a haladó felhasználók, valamint a hobbifejlesztők ne legyenek károsultjai a dolognak – írja az Engadget cikke nyomán a hvg.hu.

Azonban most szigorítás bukkant fel a láthatáron, a Google ugyanis a napokban jelentette be, hogy

az alkalmazások külső forrásból történő telepítése hamarosan egy többlépcsős folyamat mögé lesz rejtve.

Ennek sokan nem örülnek, azonban annyi könnyítés lesz a dologban, hogy nem kell minden egyes alkalommal végigmenni a folyamaton.

Először is engedélyezni kell majd a fejlesztői módot az Android beállításaiban, és meg kell erősíteni, hogy nem más próbálja rávenni a felhasználót a biztonsági beállítások lazítására. Ezt követően újra kell indítaniuk a telefont, majd jön egy napos várakozás. Így, ha valakit telefonon vagy az interneten próbálnak rávenni egy csalárd app telepítésére, nem tud majd célt érni, egy napot pedig ritkán várnak a csalók.

A biometrikus vagy jelkódos hitelesítésre viszont még az egynapos időlimit lejárta után is szükség lesz.

A hobbifejlesztők és diákok számára a Google „korlátozott fejlesztői fiókokat” is biztosít, így ők hitelesítés és pénz befizetése nélkül is megoszthatják az appjaikat másokkal. A cég a reptéri ellenőrzésekhez hasonlítja a folyamatot. A csalókat bizonyára ez sem fogja végleg ellehetetleníteni, de jelentősen megnehezíti a dolgukat, és biztosan lesznek olyanok, akik emiatt inkább felhagynak cseppet sem áldásos tevékenységükkel.

A tervek szerint a szigorítás augusztusban élesedik.