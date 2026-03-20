Egy friss felmérés feltárta, melyek a legmegbízhatóbb autók

Az adatelemezésre, fogyasztói tájékoztatásra szakosodott JD Power szervezet négy évvel ezelőtt újratervezte mértékadó megbízhatósági felmérését – írja a Vezess.

A Vehicle Dependability Study (VDS) megújulása elkerülhetetlen volt, hiszen az egyre gyorsabb ütemű és léptékű digitalizáció vadonatúj hibaforrásokat hozott magával. Évek óta a járművekbe épített elektronikus berendezések, infotainment rendszerek okozzák a legtöbb problémát. A mostani felmérésen átlagosan 100 járműre jutott 56,7 hiba e téren, a teljes felmérés összátlaga pedig 217 hibapont volt 100 autónként, ami a 2022-es megújulás óta a legrosszabb érték.

A felmérés során idén 3 éves autók tulajdonosai számoltak be a tapasztalataikról. A JD Power 9 hibakategóriában (légkondi, vezetőtámogatás, vezetési élmény, külső, kezelőszervek és kijelzők, infotainment, utastér, hajtáslánc, ülések) összesen 184 lehetséges hibára kérdezett rá náluk.

A kutatás alapvetően az észak-amerikai piac tapasztalatait összegzi, ám az egyes méretosztályok legmegbízhatóbb típusai között akadnak olyan globális modellek, amelyeket Európában is forgalmaznak.

Az első helyezett gyártó a Lexus lett 100 autóra jutó 151 hibajelenséggel. A tömegpiaci szereplők körében a Buick teljesített a legjobban (160 pont.) Az Európában releváns márkák közül az átlag (204 pont) fölötti eredményt ért el a Mini (168), a Subaru (181), a Porsche (182), a Toyota (185), a Kia (193), a Nissan (194), a BMW és a Hyundai (mindkettő 198 pont.)

Leghátul a Volkswagen végzett 301 ponttal, hátulról a második a Volvo lett 296-tal, őket követte fordított sorrendben a Land Rover (274), a Jeep (267), az Audi (244) és a Mercedes-Benz (235).