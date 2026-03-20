2026. március 20. péntek Klaudia
Egy Lexus márkájú autó emblémája és hűtőrácsa.
Nyitókép: Unsplash

Egy friss felmérés feltárta, melyek a legmegbízhatóbb autók

Infostart

A JD Power már harminchét éve végzi el megbízhatósági felmérését, melynek során autótulajdonosokat kérdeznek meg arról, hogy adott márkájú járművükön milyen meghibásodásokat tapasztaltak.

Az adatelemezésre, fogyasztói tájékoztatásra szakosodott JD Power szervezet négy évvel ezelőtt újratervezte mértékadó megbízhatósági felmérését – írja a Vezess.

A Vehicle Dependability Study (VDS) megújulása elkerülhetetlen volt, hiszen az egyre gyorsabb ütemű és léptékű digitalizáció vadonatúj hibaforrásokat hozott magával. Évek óta a járművekbe épített elektronikus berendezések, infotainment rendszerek okozzák a legtöbb problémát. A mostani felmérésen átlagosan 100 járműre jutott 56,7 hiba e téren, a teljes felmérés összátlaga pedig 217 hibapont volt 100 autónként, ami a 2022-es megújulás óta a legrosszabb érték.

A felmérés során idén 3 éves autók tulajdonosai számoltak be a tapasztalataikról. A JD Power 9 hibakategóriában (légkondi, vezetőtámogatás, vezetési élmény, külső, kezelőszervek és kijelzők, infotainment, utastér, hajtáslánc, ülések) összesen 184 lehetséges hibára kérdezett rá náluk.

A kutatás alapvetően az észak-amerikai piac tapasztalatait összegzi, ám az egyes méretosztályok legmegbízhatóbb típusai között akadnak olyan globális modellek, amelyeket Európában is forgalmaznak.

Az első helyezett gyártó a Lexus lett 100 autóra jutó 151 hibajelenséggel. A tömegpiaci szereplők körében a Buick teljesített a legjobban (160 pont.) Az Európában releváns márkák közül az átlag (204 pont) fölötti eredményt ért el a Mini (168), a Subaru (181), a Porsche (182), a Toyota (185), a Kia (193), a Nissan (194), a BMW és a Hyundai (mindkettő 198 pont.)

Leghátul a Volkswagen végzett 301 ponttal, hátulról a második a Volvo lett 296-tal, őket követte fordított sorrendben a Land Rover (274), a Jeep (267), az Audi (244) és a Mercedes-Benz (235).

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

A csütörtöki EU-csúcson Magyarország és Szlovákia nem írta alá az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot.
 

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe

Bár versenyképességi reformokért gyűltek össze Brüsszelben a tagállami vezetők, végül az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli konfliktus határozta meg az ülést. Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték leállására hivatkozva már nemcsak az olajszállítás helyreállítását, hanem jövőbeli garanciákat is követelt, ami éles reakciókat váltott ki a többi tagállami vezetőből. A vita során a szokásos diplomatikus hangnem helyett a lojális együttműködés megsértéséről, a Tanács hitelességének kockázatáról és politikai zsarolásról beszéltek a nagyobb tagállamok és uniós intézmények vezetői. Bár a végkövetkeztetésekben részletes gazdasági és energiaügyi reformok szerepelnek – köztük egy 30 milliárd eurós beruházásösztönzési csomag, valamint szabályozáscsökkentései vállalások –, a csúcs politikai mérlege egyértelműen a magyar vétó körüli újabb konfliktus felé billent el.

Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban

Évente átlagosan körülbelül 20 ezer munkahelyi baleset történik Magyarországon, mutatjuk, hol a legnagyobb a kockázat.

Blasts heard over Jerusalem as Netanyahu says Israel 'acted alone' in strikes on Iranian gas field

Elsewhere in the region, Saudi Arabia and Bahrain both say they have intercepted and destroyed drones.

2026. március 20. 05:00
Nem bír magával az időjárás – ez várható a hétvégén
2026. március 20. 04:45
Pénteken átveszi az uralmat a világosság – itt a napéjegyenlőség
