Elő a távcsövekkel, indul a Nagy Téli Madárles

Harmadik alkalommal hívja az érdeklődőket az etetők madarainak számlálására a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok beküldését az MME által fejlesztett, Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban szintén rögzíteni lehet.

Magyarországon 2022-23 telén volt az első madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés, akkor 825 adatközlő 1410 megfigyelési helyen 121 faj több mint 85 ezer egyedét figyelte meg. Tavaly már 1115-en vettek részt az akcióban 1276 megfigyelési helyről és 121 faj csaknem 210 ezer egyedét jelentették – idézte fel az InfoRádióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

Orbán Zoltán a madárbarátokat megszólítva azt kéri, hogy lehetőleg hetente, 11 héten át, megegyező napok délelőttjein, fél órán keresztül gyűjtsék az adatokat. Kitért arra is, hogy a Turdus applikációban a rendszer számolja az eltelt időt, az applikáció a madárfaj meghatározásában is segítséget nyújt. Tájékoztató videó is segíti a felhasználókat:

„A leggyakoribb két tucatnyi madárfajnak szerepel a határozóképe az applikációban, be sem kell írni a nevüket, elég, ha csak rákattintunk az adott madár képére” – magyarázta az egyesület szóvivője.

A szakembereknek a fajösszetételről és elsősorban a létszámról beküldött információkkal hosszú távú céljaik vannak. „Évtizedekre visszatekintve lehet elemezni azt, hogy például a klímaváltozásnak milyen hatásai voltak az őszi-téli madármozgalmakra az országszerte beérkező adatokkal – indokolta az akciót Orbán Zoltán.

A harmadik Nagy Téli Madárles december 6-án indul és február 28-ig tart.