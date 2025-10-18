ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 18. szombat Lukács
Kellemetlenkedik kicsit az időjárás, de már közel a fordulat

Szombaton észak felől hidegfront érinti térségünket, a mögötte érkező hidegebb levegő hatására átmenetileg mérséklődik a nappali felmelegedés. Jövő héten azonban nyugatiasra fordul az áramlás, melegebb, nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.

Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő, de a keleti és délnyugati országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél. Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap és hétfőn nagyrészt 10 és 15 fok között alakul a csúcsérték. Éjszakánként nyugalomba jut a fölénké érkező hideg légtömeg, ennek hatására nagyrészt fagypont közeli értékeket mérhetünk. Kedden nyugat irányából már elkezdődik a melegedés folyamata, tehát melegebb és nedvesebb hullámok érkeznek fölénk; az ország nyugati részein akár már 20 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Csapadék inkább csak helyenként alakulhat ki, eső, záporeső formájában – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

