2025. szeptember 19. péntek
Felejtsük el, hogy eddig ősz volt - időjárás

30 fok körüli csúcshőmérsékletek jönnek a következő napokban. A hétvégére sem lehet majd panaszkodni.

Visszatér a kánikula, a hét végén és a jövő hét elején 30 fok körüli csúcsok jönnek.

Már péntek napközben derűs, csapadékmentes idő jön, ez marad velünk a jövő hét közepéig, mintegy 5 napon át; délies áramlással meleg, száraz légtömegek jönnek a Kárpát-medencébe.

Már éjjel jelentősen csökkent a felhőzet, ennek megfelelően pedig jelentősen lehűlt a levegő (8-15 fok), ám amint felkel a nap, tör fel a hőmérő higanyszála, árnyékban délután 24-29 fok lesz a csúcs, szél nem igazán lesz.

Szombaton már 25-31, vasárnap 27-32 fokra számíthatunk, éjjel azonban már "távol a nyár".

Legkorábban tehát szerdán lehet változás - észak felől. 10 fokos lehűlés jön akkor. Csapadék viszont akkor is csak "lokálisan" lesz.

