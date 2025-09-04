Hamarosan már az alkalmazáson kívül is lehet majd instagramos tartalmakat nézni

Új, kép a képben (Picture-in-Picture) funkció jelent meg néhány Instagram-felhasználónál – ez sokaknak már nem teljesen ismeretlen, Androidon és iOS-en is van ilyen képesség rendszerszinten – írja a TechCrunch cikke nyomán a hvg.hu.

A funkció segítségével a felhasználó lekicsinyítheti az éppen lejátszott videót, ami akkor is látható marad, amikor nem a videó forrásául szolgáló applikáció, tehát az Instagram van megnyitva.

Közben bármi mást csinálhatunk a telefonunkon, a kis videó-ablak ott lesz a képernyőn.

Azonban mindez csak akkor elérhető, ha egy adott alkalmazás is támogatja a kép a képben módot, és most a Meta is tesz az Instagrammal egy próbát. Radu Oncescu alkalmazáskutató figyelt fel erre elsőként, és mint írta, a kevés kiválasztott, aki elsőként próbálhatja ki a funkciót, értesítést fog kapni róla.

A dolog hosszabb tartalmak esetén hasznos lehet, például ha meg szeretnénk írni egy üzenetet vagy utána szeretnénk nézni valaminek úgy, hogy közben tovább nézünk egy hosszabb Reels-videót. Felvetődik azonban a kérdés, hogy az újdonság milyen hatással lesz a már amúgy is egyre súlyosbodó közösségimédia-függőség problémájára.