Börtön járhat ezentúl a kéretlen intim fotók elküldéséért

A most életbe lépett törvénymódosítás szerint akkor büntethető a meztelen fotó küldése, ha az zaklatással jár – idézi az ORF cikkét a hvg.hu.

Mindez annyi tesz, hogy ha beleegyezéssel történik, akkor nem történik semmi, ellenkező esetben azonban fél évet is kaphat a küldő. Az is büntethető, ha valaki mesterséges intelligencia segítségével készít dick picet és az sem menti fel az elkövetőt, ha társkereső oldalon küld a nemi szervéről képet.

A másodlagos nemi jellegről (pl. mellekről) készült kép továbbítása azonban nem bűncselekmény. Németországban, Angliában és Walesben már eddig is büntethető volt a kéretlen szexképek küldése.

A kéretlen nemi szervről készült fotók büntethetőségét már három éve is felvetették. Akkor Claudia Plakolm, egykori fiatalokért felelős osztrák államtitkár (jelenleg családügyi miniszter) azt mondta, hogy „a zaklatás zaklatás marad, nem számít, hol történik”. A néppárti politikus már akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ami a való életben büntethető, annak az interneten is következményekkel kell járnia.