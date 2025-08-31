Hidegörvény bolondíja meg az időjárásunkat

Vasárnap egy hidegörvény alakítja az időjárásunkat, melynek nedvesebb zónája majd – keleti, északkelit irányba – hétfő hagyja el térségünket.

Általában felhős idő várható, délután – nagyobb eséllyel a nyugati tájakon – már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen csapadék, majd délután már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok.

Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödhet, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű.

A folytatásban kissé felülünk a hőmérsékleti hullámvasútra: a meteorológiai ősz kezdetére megnyugszik az időjárásunk, és erősödik a nappali felmelegedés. Kedden ismét többfelé mérhetünk többfelé 30 fok feletti maximumokat, a Nyugat-Dunántúlon viszont nőhet a záporok, zivatarok esélye.

Szerdán érkezik egy hidegfront, akkor számíthatunk majd többfelé csapadékra, majd a hét második felében ismét melegszik majd az időjárás – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.