ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.42
usd:
342.92
bux:
104901.1
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Emberemlékezet óta nem példa ilyenre Tokióban

Infostart / MTI

Tokióban szerdán már a tizedik egymást követő napon érte el vagy haladta meg a 35 Celsius-fokot a napi legmagasabb hőmérséklet, amire a mérések 1875-ös kezdete óta nem volt példa – közölte a japán meteorológiai szolgálat.

Ezzel megdőlt a 2022-es rekord, amikor kilenc napon át mértek a japán fővárosban legalább 35 fokos, ott extrémnek számító hőséget.

A szigetországban tavaly és tavalyelőtt regisztrálták a legmelegebb nyarat a feljegyzések 126 évvel ezelőtti kezdete óta, 2024-ben az ősz is melegebb volt, mint bármikor 1875 óta.

A melegedő klíma hatására korábban virágzanak a világhírű japán cseresznyefák. A klímaváltozás egy másik emblematikus jeleként tavaly csak november elején jelent meg az első hó a szigetország legmagasabb hegyén, a Fudzsin, a szokásos október eleje helyett.

Kezdőlap    Életmód    Emberemlékezet óta nem példa ilyenre Tokióban

időjárás

meteorológia

melegrekord

tokió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőt mutat a dollár

Erőt mutat a dollár

Kedd délelőtt a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, 3 hetes csúcsot döntött meg az amerikai fizetőeszköz. A forint-dollár kurzus a 342-es szintnél jár, az euró pedig 397-nél.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Roston sült kacsamáj tízezerért: megéri? Teszten a balatonmáriafürdői Port Étterem

Roston sült kacsamáj tízezerért: megéri? Teszten a balatonmáriafürdői Port Étterem

Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 12:40
Észvesztő porvihar lesz csütörtökön - térkép
2025. augusztus 27. 04:47
Gigászi harcsát fogtak, nagy volt a küzdelem
×
×
×
×