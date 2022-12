Az öngyilkosság már a negyedik leggyakoribb halálozási ok a 14–19 éveseknél

Folyamatosan romlik a fiatalok mentális egészsége. Az UNICEF kutatása szerint az öngyilkosság már a negyedik leggyakoribb halálozási ok a 15 és 19 év közötti korosztály körében – mondta az InfoRádióban a szervezet projektkoordinátora. Kovács-Gál Nóra szerint csak akkor lehet segíteni a lelki nehézséggel küzdő fiataloknak, ha a téma elveszti tabu jellegét.

A UNICEF kutatásaiból is kiderül, hogy már a világjárvány előtt nagyon aggasztó volt a fiatalok és a gyermekek mentális állapota. A koronavírus-járvány tetézte a bajt.

A nemzetközi szervezet friss kutatása szerint

a világon minden hét serdülőből egy diagnosztizáltan mentális betegségben szenved.

Ezenkívül az öngyilkosság vezető halálozási ok a 15–19 éves fiatalok körében. Kelet-Európában és Közép-Európában ez a negyedik vezető halálozási ok, Észak-Amerikában és Nyugat-Európában pedig a második.

Bár a koronavírus-helyzet mérséklődött, de újabb problémák erősödtek fel, ilyen az ukrajnai krízis vagy a gazdasági válság, az egzisztenciális bizonytalanság.

"Szeretném kiemelni, hogy míg a fizikális egészségvédelem elfogadott, a mentális egészség védelme még mindig tabu. Fel kell azonban ismernünk, hogy csak akkor tudunk segíteni a lelki nehézséggel küzdő fiataloknak, ha ez a probléma nem tabu, és segítséget kérni nem szégyen" – mondta Kovács-Gál Nóra.

A gyermekvédelmi szakellátás vagy éppen a gyermekjóléti szolgáltatások csak részben tudnak megoldást nyújtani ezekre a problémákra. A szakellátásban nagyon alacsony a társadalmi és az anyagi megbecsülés és nagyon túlterheltek a szakemberek, ami miatt a gyermekek ellátása és segítése erősen korlátozott. A projektvezető szerint nemcsak a gyermekpszichiáterek, de a pszichológusok, gyógypedagógusok és egyéb mentálhigiénés szakemberek is hiányoznak a rendszerből, ami még inkább fokozza azt, hogy a gyermekek nem kapnak megfelelő ellátást, és a mentális egészségük romlik. Segítő programok Az UNICEF Magyarország 2021-ben elindította a Lélekemelő programot a gyermekek mentális egészségének megőrzésére, illetve ezt megelőzően egy mentálhigiénés ellátást szintén indított a szervezet 2020-ban. Az ingyenes szupervíziós szolgáltatás mentálhigiénés támogatást nyújt a gyermekekkel foglalkozó szakemberek pszichés jólétének fenntartásához és a szakmai kihívások kezeléséhez. "Eddig 346, gyermekkel foglalkozó szakembert értünk el és 507 ilyen szupervíziós alkalom valósult meg. Ezek a számok, azt gondolom, nagyon beszédesek, és arra hívják fel a figyelmet, hogy szükség van a mentálhigiénés ellátása" – mondta Kovács-Gál Nórát, az UNICEF Lélekemelő programjának projektkoordinátora. Ezen kívül a szülőknek ingyenes kiscsoportos foglalkozást indított a szervezett a Vadaskert Alapítvánnyal és a Kapcsolódó Neveléssel együttműködve. Egy interaktív, iskolán kívüli foglalkozást is létrehozott az UNICEF a Magyarország a Lélekkel az Egészségéért Alapítvánnyal együttműködve, amely foglalkozik a gyermekek pszichés jóléthez való jogával, a lelki egészség megőrzésének a fontosságával, valamint a nehézségek korai felismerésével és az arra való reagálással is.

