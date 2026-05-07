Ukrán adathalászok a bíróság előtt

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két ukrán férfival szemben, akik majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar sértettet – közölte csütörtökön a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint egy 25 és egy 33 éves ukrán férfi megállapodott abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártyaadatokat szereznek meg visszaélés szándékával.

Több ezer magyar telefonszámra különböző, többségében dán telefonszámról – tömeges üzenetküldő applikációt használva – SMS-üzenetet küldtek azzal, hogy a sértettek bankkártyája le van tiltva.

Egy linket is megadtak, ami az internetbankinak tűnő, azonban valójában adathalász honlapra vezette az áldozatokat.

A vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve 2023 januárja és márciusa között 59 embert károsítottak meg, összesen közel 9 millió forinttal.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolta meg a két terheltet.

A kerületi ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozza, illetve elkobzást, kriptovalutákat is érintő vagyonelkobzást, a kártérítési igények elbírálását javasolja – áll a közleményben.