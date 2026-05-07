ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.43
usd:
303.39
bux:
135138.83
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Ukrán adathalászok a bíróság előtt

Infostart / MTI

A két férfi telefonszámokkal és bankkártya-adatokkal trükközött, ezzel közel hatvan embert károsítottak meg.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két ukrán férfival szemben, akik majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar sértettet – közölte csütörtökön a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint egy 25 és egy 33 éves ukrán férfi megállapodott abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártyaadatokat szereznek meg visszaélés szándékával.

Több ezer magyar telefonszámra különböző, többségében dán telefonszámról – tömeges üzenetküldő applikációt használva – SMS-üzenetet küldtek azzal, hogy a sértettek bankkártyája le van tiltva.

Egy linket is megadtak, ami az internetbankinak tűnő, azonban valójában adathalász honlapra vezette az áldozatokat.

A vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve 2023 januárja és márciusa között 59 embert károsítottak meg, összesen közel 9 millió forinttal.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolta meg a két terheltet.

A kerületi ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozza, illetve elkobzást, kriptovalutákat is érintő vagyonelkobzást, a kártérítési igények elbírálását javasolja – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ukrán adathalászok a bíróság előtt

vádemelés

ukrán

csalás

ügyészség

adathalászat

kiberbűnözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

Bejelentés - lemondok a miniszteri jelöltségről - jelentette be közösségi média oldalán Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter azonnal reagált a közlésre, azt írta: köszöni a jelölt elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt. Egyúttal azt is jelezte a leendő miniszterelnök, hogy már pénteken bejelenti az új jelöltjét a pozícióra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Visszakozott Magyar Péter miniszterjelöltje: mégsem vállalja a feladatot

Most érkezett! Visszakozott Magyar Péter miniszterjelöltje: mégsem vállalja a feladatot

Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 19:40
Hetekre elutazott, gyermekeit ellátás nélkül hagyta, nem érdekelte a nőt a további sorsuk
2026. május 7. 19:28
Brutálisan bántalmazta a feleségét, aki belehalt a sérüléseibe
×
×