2026. április 23. csütörtök Béla
Nyitókép: Pixabay

Mobiltelefonján tárolta a gyerekpornót, most szembenézhet a törvénnyel

Infostart / MTI

A férfi ráadásul másokkal is megosztotta a kiskorúakról készült, súlyosan szeméremsértő tartalmakat az egyik ismert közösségi oldal üzenetküldő felületén.

Videó- és fényképfelvételeket osztott meg 12 évesnél fiatalabb gyerekekről egy nagykanizsai férfi, aki ellen gyermekpornográfia miatt emeltek vádat – tájékoztatott csütörtökön a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Németh Eszter közölte: az 56 éves férfi 2019 márciusa és 2023 októbere között az egyik ismert közösségi oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül olyan videófelvételeket osztott meg különböző felhasználókkal, amelyeken 12 év alatti gyermekek szerepeltek szexuális cselekmények közben. A vádlott 2024 februárja és júniusa között a közösségi oldal nyilvános csoportjainak tagjaként szerzett meg ismeretlen személyektől olyan fényképfelvételeket, amelyek szintén 12 év alatti, gyermekkorú sértetteket ábrázoltak súlyosan szeméremsértő módon.

A vádlott a megszerzett pornográf felvételeket a mobiltelefonjára elmentve tartotta, míg 2024 júliusában a rendőrség le nem foglalta a készüléket.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfival szemben gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat. A börtönbüntetés kiszabása mellett azt is indítványozta, hogy a vádlottat a bíróság végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amely során 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét vagy gondozását végezheti, illetve kiskorú személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állhat.

