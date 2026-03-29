2026. március 29. vasárnap
Pierre-Auguste Renoir Monet feleségéről készített festménye a Renoir - A festő és modelljei című kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban 2023. szeptember 21-én. Első alkalommal nyílt Magyarországon a francia impresszionista mester életművét bemutató, átfogó tárlat, amely január 7-ig tekinthető meg.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Lehet, hogy megtörtént az évtized műkincsrablása

Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne és Henri Matisse több millió eurót érő festményeit lopták el egy Parma tartománybeli állandó gyűjteményből - idézte az olasz média vasárnap a helyi hatóságok közlését.

A rendőrségi közlemény szerint a műkincsrablók néhány napja törtek be Mamiamo di Traversetolóban a Magnani Rocca Alapítvány székhelyére, a Villa Magnani-Rocca épültébe, ahol a festményeket őrizték.

A banda ellopta Renoir impresszionista festő 1917-ben készült, Les Poissons (Halak) című festményét, Cézanne 1890-ből származó Still Life with Cherries (Cseresznyés csendélet) és Matisse 1922-es Odalisque on the Terrace (Odaliszk a teraszon) című festményét. A műalkotások a gyűjtemény 2. emeletén, a francia mesterek termében voltak kiállítva.

A több millió euró értékűre becsült műalkotások ellopásának ügyében nyomozás indult.

A "remekművek villájaként" is emlegetett Villa Magnani-Rocca a legjelentősebb olasz művészeti gyűjtemények közé tartozik, amely Luigi Magnani kollekcióját őrzi, köztük Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Goya, Tiziano és Morandi műveit.

Magyarországon 2023-ban volt először Renoir-kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Akkor a francia festő csaknem 70 alkotásával találkozhatott a közönség.

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

Iranian officials are working to restore power, as Israel declares a "hazardous materials incident" in the south of the country following the blaze.

