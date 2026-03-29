Lehet, hogy megtörtént az évtized műkincsrablása

A rendőrségi közlemény szerint a műkincsrablók néhány napja törtek be Mamiamo di Traversetolóban a Magnani Rocca Alapítvány székhelyére, a Villa Magnani-Rocca épültébe, ahol a festményeket őrizték.

A banda ellopta Renoir impresszionista festő 1917-ben készült, Les Poissons (Halak) című festményét, Cézanne 1890-ből származó Still Life with Cherries (Cseresznyés csendélet) és Matisse 1922-es Odalisque on the Terrace (Odaliszk a teraszon) című festményét. A műalkotások a gyűjtemény 2. emeletén, a francia mesterek termében voltak kiállítva.

Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

A több millió euró értékűre becsült műalkotások ellopásának ügyében nyomozás indult.

A "remekművek villájaként" is emlegetett Villa Magnani-Rocca a legjelentősebb olasz művészeti gyűjtemények közé tartozik, amely Luigi Magnani kollekcióját őrzi, köztük Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Goya, Tiziano és Morandi műveit.

Magyarországon 2023-ban volt először Renoir-kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Akkor a francia festő csaknem 70 alkotásával találkozhatott a közönség.