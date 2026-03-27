ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pexels.com

Életfogytiglani börtönt kaptak a zárkatársukat halálra kínzó elítéltek

Infostart / MTI

Az emberölést ketten vitték véghez, mindketten rács mögött maradhatnak. A harmadik rab büntetésért azért súlyosbították, mert senkinek sem szólt a negyedik zárkatárs kínzásáról.

Életfogytiglanra ítélte a zárkatársukat halálra kínzó rabokat a Fővárosi Ítélőtábla – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

A Fővárosi Főügyészség 2024-ben emelt vádat a sértett három egykori zárkatársa ellen, kettőt többszörösen minősülő társtettesként elkövetett emberöléssel, harmadik társukat segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta meg.

A Fővárosi Törvényszék 2025. szeptember 25-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a többszörös visszaeső társtetteseket különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek, és mindkettőjüket életfogytiglanra ítélte. E szerint az egyik vádlott leghamarabb 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra, míg tettestársa tényleges életfogytiglant kapott. Harmadik társukat segítségnyújtás elmulasztása miatt 2 év és 6 hónap börtönre ítélte az elsőfokú bíróság.

Az elsőfokú ítélet szerint a három elkövető egy zárkában volt elhelyezve egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben a sértettel, akit az első- és a másodrendű vádlott hol bántalmazott, hol testedző gyakorlatokhoz használt. 2022. augusztus közepén a tettestársak két napig megtiltották a sértettnek, hogy egyen, így éheztetve őt, majd két nap elteltével megparancsolták neki, hogy a zárkában felhalmozott ételből fél óra leforgása alatt egyen meg nagyobb mennyiséget. Ennek sikertelenségét látva az első- és másodrendű vádlott a sértettet kikötözte az emeletes ágyhoz, és negyed órán keresztül felváltva ütlegelte, rugdosta. A harmadrendű vádlott mindezt látta, de sehogy nem nyújtott segítséget a sértettnek.

A sértett nagyszámú külső és belső sérülést, valamint töréseket szenvedett, csak a másnap reggeli zárkaellenőrzés során hívtak orvosi segítséget, az újraélesztésére tett kísérlet eredménytelen maradt, belehalt a bántalmazásba.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az élet elleni bűncselekményt végrehajtó két vádlott terhére aljas indokból történt elkövetés megállapításáért, továbbá az elsőrendű vádlott esetében is a feltételes szabadságból történő kizárásért fellebbezett. A vádlottak és védőik felmentésért, enyhítésért fellebbeztek.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az első- és másodrendű vádlottnál előterjesztett ügyészi fellebbezést fenntartotta.

A Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős, másodfokú ítéletével az emberölést megvalósító társtettesek bűncselekményét aljas indokból elkövetettként is minősítette és az elsőrendű vádlott esetében súlyosította a büntetést azzal, hogy leghamarabb 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. Egyebekben az elsőfokú ítéletet helyben hagyta a táblabíróság – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

börtön

bíróság

emberölés

kínzás

elítélt

életfogytiglan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US envoy 'hopeful' for meetings with Iran 'this week', as Tehran says Israel hit nuclear sites

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 13:59
Élete végéig börtönbe zárnák a nyíregyházi gyerekgyilkost
2026. március 27. 12:47
Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását
×
×