2026. március 27. péntek Hajnalka
Hands of the prisoner on rusty bar of window and old grungy prison cell wall, concept of justice and horror
Nyitókép: holwichaikawee/Getty Images

Rács mögött kell maradnia az aljas gyilkosnak

Infostart / MTI

Az első fokon eljáró büntetés-végrehajtási bíró döntése alapján nem bocsátható feltételes szabadságra Bene László, a budai Skálánál elkövetett rablógyilkosság egyik elkövetője – közölte a Szegedi Törvényszék.

Az elítéltet több más bűncselekmény mellett a budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt sújtotta jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban.

Az ítélet szerint legkorábban 20 év után, 2014-ben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani a férfit, de azt nem látta indokoltnak a bíróság. A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden a törvény kötelező rendelkezése alapján ismét megvizsgálta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, azonban annak elrendelésére – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor.

A büntetés-végrehajtási bíró a döntés meghozatalakor az elítélt személyiségével, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartásával, az általa elkövetett bűncselekményekhez való viszonyulásával, szabadulása esetén az őt fogadó környezettel, jövőbeni céljaival, terveivel, lehetőségeivel kapcsolatos körülményeket értékelte. Mivel az elítélt maga sem kérte a feltételes szabadságra bocsátást,

nem lehetett arra következtetni, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tud illeszkedni a társadalomba, és törvénytisztelő életmódot folytatna.

A bíró rendelkezett arról, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a későbbiekben ismételten megvizsgálja. A bíróság végzését az ügyész és az elítélt is tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a védő fellebbezést jelenthet be – áll a közleményben.

Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

