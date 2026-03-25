Rács mögött kell maradnia az aljas gyilkosnak

Az elítéltet több más bűncselekmény mellett a budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt sújtotta jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban.

Az ítélet szerint legkorábban 20 év után, 2014-ben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani a férfit, de azt nem látta indokoltnak a bíróság. A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden a törvény kötelező rendelkezése alapján ismét megvizsgálta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, azonban annak elrendelésére – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor.

A büntetés-végrehajtási bíró a döntés meghozatalakor az elítélt személyiségével, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartásával, az általa elkövetett bűncselekményekhez való viszonyulásával, szabadulása esetén az őt fogadó környezettel, jövőbeni céljaival, terveivel, lehetőségeivel kapcsolatos körülményeket értékelte. Mivel az elítélt maga sem kérte a feltételes szabadságra bocsátást,

nem lehetett arra következtetni, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tud illeszkedni a társadalomba, és törvénytisztelő életmódot folytatna.

A bíró rendelkezett arról, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a későbbiekben ismételten megvizsgálja. A bíróság végzését az ügyész és az elítélt is tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a védő fellebbezést jelenthet be – áll a közleményben.

Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.