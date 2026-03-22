2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Tomaj elnevezésû új katamaránja érkezik Balatonfüredre a 178. balatoni hajózási szezon elsõ napján 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint hatmilliárdos tõkeemelés történt, ez tette lehetõvé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén a tesztüzem után két új komp és két új katamarán állt forgalomba.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Őrület, hogy miképpen kaszabolta a balatoni rév sorompóját egy férfi - videó

Vádat emelt a Siófoki Járási Ügyészség az ellen a budapesti férfi ellen, aki 2025 augusztusában jelentős anyagi kárt okozott a Balatoni Hajózási Zrt. szántódi révénél. Az ittas állapotban lévő vádlott a hajnali órákban több sorompót és egy italautomatát is megrongált.

A vádhatóság tájékoztatása szerint az incidens hajnali négy óra körül kezdődött, amikor a férfi át akart kelni a komppal, ám azzal szembesült, hogy a járatok ebben az időszakban nem közlekednek.

A férfi indulatában a jegyértékesítő pavilon melletti sorompót addig feszítette, amíg az letörött, majd a levált sorompórúddal egy másik sorompót is megrongált. A rongálással okozott kár értéke meghaladja a 600 000 forintot - írja a veol.hu.

A vádlott ezt követően egy italautomatát is feltört, hogy egy 800 forint értékű üdítőitalhoz jusson. Ezzel további 50 000 forintos kárt okozott a szolgáltatónak, így a rongálás mellett lopás vétsége miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a benyújtott vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

