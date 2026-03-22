Őrület, hogy miképpen kaszabolta a balatoni rév sorompóját egy férfi - videó

A vádhatóság tájékoztatása szerint az incidens hajnali négy óra körül kezdődött, amikor a férfi át akart kelni a komppal, ám azzal szembesült, hogy a járatok ebben az időszakban nem közlekednek.

A férfi indulatában a jegyértékesítő pavilon melletti sorompót addig feszítette, amíg az letörött, majd a levált sorompórúddal egy másik sorompót is megrongált. A rongálással okozott kár értéke meghaladja a 600 000 forintot - írja a veol.hu.

A vádlott ezt követően egy italautomatát is feltört, hogy egy 800 forint értékű üdítőitalhoz jusson. Ezzel további 50 000 forintos kárt okozott a szolgáltatónak, így a rongálás mellett lopás vétsége miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a benyújtott vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.