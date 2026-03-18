Piszkavassal verte agyon élettársa anyját

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal a letartóztatásban lévő nővel szemben, aki – a vád szerint – egy piszkavassal bántalmazta élettársa édesanyját, aki belehalt a támadásba.

A vád szerint a nő 2025. március 31-én délután egy tatabányai ingatlanban bántalmazta az ágyban fekvő, mozgásában korlátozott sértettet. Az elkövető másnap egy piszkavassal többször megütötte a védekezésre ekkor már képtelen sértettet, aki a bántalmazások következtében életét vesztette.

A vád tárgya különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette.

Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a nőt fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.