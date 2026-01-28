Olyan horrorkaravánt videóztak, hogy az ember szinte oda se mer nézni

A tiszakécskei rendőrök bejelentést kaptak arról, hogy egy horrorkaraván közlekedik Nyárlőrinc külterületén – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy fényképet is csatolt a bejelentő, melyen egy traktor vontatott három kocsit spaniferrel és lánccal összekötve. A rendőrök az adatgyűjtésnek köszönhetően eljutottak ahhoz az ingatlanhoz, melynek udvarában megtalálták a járműveket.

Kiderült, hogy lejárt a traktor forgalmi engedélye, valamint ideiglenesen kivonták a forgalomból. A vontatott három autónak nem volt hatósági jelzése, érvényes műszaki vizsgája, valamint biztosítása. Ezenfelül a traktort vezető férfi soha nem szerzett jogosítványt. Végül az egyik kocsiból kilógó utast is azonosították a rendőrök. A hihetetlen esettel kapcsolatban eljárás indul a Tiszakécskei Rendőrőrsön.

A horrorkaravánt egy forgalomfigyelő kamera is megörökítette az utókornak, amit a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség tett közzé Facebook-oldalán.