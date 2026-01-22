ARÉNA - PODCASTOK
Bűnügyi helyszínelés miatt lezárt utcaszakasz Tószegen 2024. január 16-án. A Tiszavirág utca egyik családi házában, az állampolgári bejelentésre kiérkező rendőrök holtan találtak egy férfit és egy nőt. A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettessel szemben.
Nyitókép: Mészáros János

Döntés született a tószegi rém ügyében

Infostart

A férfi 2023. szeptember 7-én felgyújtotta, illetve egy tűzbe dobott gázpalackkal felrobbantott egy házat. Ezt követően szívességből egy tószegi pár fogadta be őt az otthonába, de nem ismerték a múltját. Amikor tudomást szereztek a történtekről, felszólították a vádlottat, hogy költözzön ki. 2024. január 9-ére virradó éjjel egy baltával és egy késsel „bestiális módon” kivégezte a párt.

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék csütörtökön első fokon a tószegi kettős gyilkossággal és a nevelt lánya elleni szexuális erőszakkal vádolt 61 éves férfit – közölte a bíróság sajtóosztálya.

A törvényszék kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét – írták.

A tájékoztatás szerint a férfit aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és 18. életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt ítélték el. Egyúttal végleges hatállyal eltiltották bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna – közölték.

Az ítélet szerint a vádlott volt a gyámja elhunyt élettársa vele egy háztartásban élő, 18 év alatti lányának, akivel 2015-től 2023-ig rendszeresen, erőszakkal szexuális kapcsolatot létesített. A férfi nem volt hajlandó kiköltözni a gyermek által megörökölt házból, így a lány nagykorúvá válása után maga költözött el a saját otthonából.

A férfi 2023. szeptember 7-én felgyújtotta, illetve egy tűzbe dobott gázpalackkal felrobbantotta a házat. Ezt követően szívességből egy tószegi pár fogadta be őt az otthonába, de nem ismerték a múltját. Amikor tudomást szereztek a történtekről, felszólították a vádlottat, hogy költözzön ki.

A férfi a 2024. január 9-ére virradó éjjel egy baltával és egy késsel álmukban, „bestiális módon” kivégezte a párt – áll a közleményben.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2024. december 18-án emelt vádat az ügyben.

A Szolnoki Törvényszék első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra; a csütörtöki döntés nem jogerős. Az ügyészség három munkanapot tartott fenn a fellebbezés eldöntésére, míg a vádlott és védője a szexuális erőszak bűntette vonatkozásában felmentésért, egyebekben enyhítés érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

