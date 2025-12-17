ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Lebuktak az elektromos cigivel seftelők

Infostart / MTI

Csaknem harmincmillió forint értékű elektromos cigarettát foglalt le az adóhatóság, egy akció során négy embert értek tetten a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság zalai nyomozói, amint egy budapesti ingatlanban e-cigarettákat pakolnak.

A dohánytermékek külföldről érkeztek, a lakásban tartott helyszíni ellenőrzéskor került elő több mint ezer e-cigaretta, illetve 3,5 millió forint készpénz és egy luxusóra, továbbá némi marihuána is, ami miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget. Két autóban még több mint 2600 ízesített gőzrudat találtak, amelyeken nem volt magyar zárjegy és termékismertető, a tulajdonosok pedig nem tudták megmondani, honnan érkezett.

Az akció során szerzett információk alapján az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen további csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigaretta került elő.

A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az érintettek ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

A Távol-Keleten, Afrikában, Dél-Amerikában és az Egyesült Államok bizonyos déli államaiban a lepra továbbra is folyamatosan jelen van, és minden évben több tucat, illetve egyes országok, régiók esetében akár több száz új fertőzöttet is diagnosztizálnak – mondta az InfoRádióban a járványtani szakember. Arról is beszélt, hogy megfelelő antibiotikumokkal teljesen meggyógyítható a baktérium okozta betegség.
Sokan gondolhatják, hogy a nyári utolsó, 20%-ot közelítő PMÁP-kamatfizetéssel végleg lezárult a magyar állampapírok fénykora. Ez azonban tévedés: a megszokottnál nagyobb kockázatvállalás mellett még ma is kínálkozik lehetőség arra, hogy akár 20%-os vagy annál is magasabb hozamokat érjenek a lakossági befektetők. De mégis mi mindennek kell teljesülnie ehhez, és szerencsés esetben mely kötvényekkel nyerhetik a legtöbbet a kockázatkedvelő befektetők? Mutatjuk a konkrét számításokat!

A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az új vallássá.

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

