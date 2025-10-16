ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Mid adult woman is crying.
Nyitókép: solidcolours/Getty Images

Szexuális bűncselekmény történhetett Michael Schumacher otthonában

Infostart

2019 novemberében bűntény helyszíne lehetett Michael Schumacher svájci otthona. A hétszeres Forma–1-es világbajnok német pilóta 2013. december 29-én síelés közben szenvedett súlyos fej- és agyi sérülést, azóta folyamatos orvosi felügyeletre szorul. Egy svájci lap szerint hat éve Schumacher glandi birtokán az egyik ápolónőjét megerőszakolták. Az áldozat csak két évvel később, 2022 januárjában tett büntetőfeljelentést.

Michael Schumacher 2013. december 29-én síelés közben súlyos fej- és agyi sérülést szenvedett, azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, nem készült róla fotó, a családja és a barátok nem nyilatkoztak róla.

Ha hír jelenik meg róla, az általában pletykákra épül, így terjedt el, hogy állítólag tavaly szeptemberben részt vett lánya, Gina-Marie esküvőjén. idén áprilisban pedig Spanyolországból helikopterrel a svájci Glandben található otthonába utazott, hogy megnézze unokáját, a március 29-én született Millie Bethke Schumachert.

A legfrissebb hír azonban nem konkrétan róla szól, inkább a fentebb említett glandi birtokhoz kapcsolódik. A 24heures.ch svájci portál szerint a német sportember

egyik ápolónőjét súlyos atrocitás érte 2019-ban, amikor megerőszakolták a hétszeres Forma–1-es világbajnok otthonában

– számolt be a 24.hu. A vádlott Michael Schumacher fiának, Micknek az egyik ausztrál autóversenyző barátja, aki 2019 előtt megpróbált eljutni a Forma–1-be is, sikertelenül. A két sportember onnan ismerte egymást, hogy ugyanazokon a pályákon versenyzett, és az ausztrál – elkerülendő az európai versenyek alatt az oda-vissza utazást – meghívást kapott a svájci birtokra.

A lap által ismertetet vádirat szerint 2019. november 23-án késő este az áldozat és feltételezett támadója a Schumacher család biliárdszobájában találkoztak. A fiatal pilóta megerősítette, hogy nem ez volt az első alkalom, baráti kapcsolatról, flörtről beszélt a nyomozóknak, ugyanakkor az idősebb ápolónő vitatta a közelebbi kapcsolatot.

Az aznapi intenzív munka után a műszakja végén a nő csatlakozott két kollégájához, akik biliárdoztak a fiatalemberrel. Az este vodkaalapú koktélokkal telt el, amelyből mindannyian sokat fogyasztottak. Az ápolónő túl sokat ivott, így bevitték egy külön szobába, amelyet az éjszakai műszakban dolgozók számára tartottak fenn.

A vádirat szerint nem vetkőztették le, hanem ruhástól fektették le az ágyra, még a villanyt is égve hagyták a fürdőszobában. Röviddel ezután a vádlott, aki egy szomszédos szobában tartózkodott, bement, és

kihasználva az eszméletlenségét kétszer is megerőszakolta a magatehetetlen nőt.

Másnap ugyan az áldozat semmire sem emlékezett, de a fizikai nyomok kétségeket ébresztettek benne. Ezután SMS-ben megbeszélte a történteket az ausztrál pilótával, aki állítólag bevallotta a tettét – a bizonyítékokat csatolták is az aktájához.

Erőszak vagy sem?

Miután az áldozat ráébredt, mi történt vele, arra kérte a vádlottat, soha többé ne menjen a közelébe, ő maga pedig megpróbál továbblépni. Úgy döntött, hogy nem beszél a történtekről, és nem mondja el a Schumacher családnak, mert attól tartott, hogy elveszíti az állását.

Két évvel később, 2022 januárjában mégis büntetőfeljelentést tett. A lap szerint a késedelem nem szokatlan az ilyen típusú szexuális erőszak esetekben, egyes áldozatoknál időbe telhet, mire összeszedi erejét és bátorságát. Bár ebben közrejátszhatott az is, hogy a család közben elbocsátotta, pedig állítása szerint kifogástalanul végezte a munkáját.

A férfi tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a szexuális kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult. A felek ügyvédei, Patrick Michod az áldozat, Luc Vaney pedig a feltételezett elkövető képviseletében nem kívánt nyilatkozni a lapnak, de a Schumacher család kommunikációs osztálya sem reagált a megkeresésre.

(Címlapképünk illusztráció.)

