Szexuális bűncselekmény történhetett Michael Schumacher otthonában

Michael Schumacher 2013. december 29-én síelés közben súlyos fej- és agyi sérülést szenvedett, azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, nem készült róla fotó, a családja és a barátok nem nyilatkoztak róla.

Ha hír jelenik meg róla, az általában pletykákra épül, így terjedt el, hogy állítólag tavaly szeptemberben részt vett lánya, Gina-Marie esküvőjén. idén áprilisban pedig Spanyolországból helikopterrel a svájci Glandben található otthonába utazott, hogy megnézze unokáját, a március 29-én született Millie Bethke Schumachert.

A legfrissebb hír azonban nem konkrétan róla szól, inkább a fentebb említett glandi birtokhoz kapcsolódik. A 24heures.ch svájci portál szerint a német sportember

egyik ápolónőjét súlyos atrocitás érte 2019-ban, amikor megerőszakolták a hétszeres Forma–1-es világbajnok otthonában

– számolt be a 24.hu. A vádlott Michael Schumacher fiának, Micknek az egyik ausztrál autóversenyző barátja, aki 2019 előtt megpróbált eljutni a Forma–1-be is, sikertelenül. A két sportember onnan ismerte egymást, hogy ugyanazokon a pályákon versenyzett, és az ausztrál – elkerülendő az európai versenyek alatt az oda-vissza utazást – meghívást kapott a svájci birtokra.

A lap által ismertetet vádirat szerint 2019. november 23-án késő este az áldozat és feltételezett támadója a Schumacher család biliárdszobájában találkoztak. A fiatal pilóta megerősítette, hogy nem ez volt az első alkalom, baráti kapcsolatról, flörtről beszélt a nyomozóknak, ugyanakkor az idősebb ápolónő vitatta a közelebbi kapcsolatot.

Az aznapi intenzív munka után a műszakja végén a nő csatlakozott két kollégájához, akik biliárdoztak a fiatalemberrel. Az este vodkaalapú koktélokkal telt el, amelyből mindannyian sokat fogyasztottak. Az ápolónő túl sokat ivott, így bevitték egy külön szobába, amelyet az éjszakai műszakban dolgozók számára tartottak fenn.

A vádirat szerint nem vetkőztették le, hanem ruhástól fektették le az ágyra, még a villanyt is égve hagyták a fürdőszobában. Röviddel ezután a vádlott, aki egy szomszédos szobában tartózkodott, bement, és

kihasználva az eszméletlenségét kétszer is megerőszakolta a magatehetetlen nőt.

Másnap ugyan az áldozat semmire sem emlékezett, de a fizikai nyomok kétségeket ébresztettek benne. Ezután SMS-ben megbeszélte a történteket az ausztrál pilótával, aki állítólag bevallotta a tettét – a bizonyítékokat csatolták is az aktájához.

Erőszak vagy sem?

Miután az áldozat ráébredt, mi történt vele, arra kérte a vádlottat, soha többé ne menjen a közelébe, ő maga pedig megpróbál továbblépni. Úgy döntött, hogy nem beszél a történtekről, és nem mondja el a Schumacher családnak, mert attól tartott, hogy elveszíti az állását.

Két évvel később, 2022 januárjában mégis büntetőfeljelentést tett. A lap szerint a késedelem nem szokatlan az ilyen típusú szexuális erőszak esetekben, egyes áldozatoknál időbe telhet, mire összeszedi erejét és bátorságát. Bár ebben közrejátszhatott az is, hogy a család közben elbocsátotta, pedig állítása szerint kifogástalanul végezte a munkáját.

A férfi tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a szexuális kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult. A felek ügyvédei, Patrick Michod az áldozat, Luc Vaney pedig a feltételezett elkövető képviseletében nem kívánt nyilatkozni a lapnak, de a Schumacher család kommunikációs osztálya sem reagált a megkeresésre.

(Címlapképünk illusztráció.)