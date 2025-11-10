Új fejlemény a Schumacher családról: tévéstábot engedtek be a svájci birtokukra

A ZDF német közszolgálati televíziós csatorna dokumentumfilmet forgatott Michael Schumacher lányáról, Gina-Mariáról, aki a lovassportban bontogatja szárnyait. A stábot beengedték a Schumacher család külvilágtól teljesen elzárt svájci birtokára és más, a család számára kiemelten fontos helyszínekre is ellátogathattak a film készítői – írja a Bild értesülései alapján az Index.

A német lap úgy tudja, a tévécsatorna megbízásából már hónapok óta dolgoznak egy eddig titokban tartott dokumentumfilmen, a felvételek teljes diszkréció mellett készültek. A filmben Gina-Maria Schumacher lovak iránti szenvedélye kerül leginkább fókuszba, továbbá kiderül, hogy a hétszeres Formula–1-es világbajnok német autóversenyző lánya milyen sikereket ért el a lovassportban.

Gina-Maria Schumacher a reiningben, western díjlovaglásban a világ legjobbjai közé tartozik.

A Bild információi szerint Michael Schumacher felesége, Corinna is szerepel majd a dokumentumfilmben, aki a Netflix 2021-es Schumacher-sportdokuja után újra kamerák elé áll. Michael Schumacher 2013-as súlyos síbalesete óta a felesége szigorúan védi férje és családja magánéletét, ám a mostani produkció ismét betekintést enged a család életébe, igaz, arról nincs semmilyen érdemi információ, hogy a súlyos agysérülésben szenvedő Michael Schumacherről beszélnek-e majd az alkotásban. A ZDF egyelőre nem közölte, mikor kerül adásba az új dokumentumfilm.

Michael Schumacher a 2013-as balesete óta a nyilvánosság elől teljesen elzárva él, családja pedig semmilyen információt nem oszt meg az állapotáról. A Forma–1-es legenda közeli hozzátartozói többször kérték az újságírókat, hogy tartsák tiszteletben a hétszeres világbajnok magánéletét.