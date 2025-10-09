ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 9. csütörtök
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Addig ütötte, amíg már nem mozgott, aztán megfojtotta

Infostart / MTI

Életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki megölt egy idős férfit Pécsen – közölte a Pécsi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi önkényes lakásfoglalóként egy pécsi ingatlanban lakott, állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, létfenntartását alkalmi munkákból, koldulásból biztosította.

2024. augusztus 23-án este a vádlott az általa lakott ingatlan felé tartott, amikor észrevette, hogy egy családi ház ajtaja nyitva áll. A vádlott bement az ingatlanba, ahol kutatni kezdett, ezt azonban észlelte az ott lakó idős sértett, aki az előszobába lépve találkozott a vádlottal.

Dulakodni kezdtek. A vádlott vastagfalú üvegpohárral ütlegelte az idős ember fejét, majd fémeszközökkel bántalmazta.

Amikor a sértett már nem védekezett, a vádlott megfojtotta.

Tartva attól, hogy a helyszínen hagyott nyomok alapján azonosítani tudják, a vádlott 2024. augusztus 24-én visszament a sértett házához, és a házban található ágyakat meggyújtotta. A tüzet lakossági bejelentést követően a katasztrófavédelmi egységek eloltották, ennek során a sértett holttestét a ház előszobájában megtalálták.

A bántalmazás során

az idős sértett férfi igen nagy számú, különösen nagy fájdalmat, szenvedést okozó sérülést szenvedett. Halálának közvetlen oka fulladás volt.

A vádlott a lakásból 90 330 forint értékben tulajdonított el tárgyakat. A kár lefoglalással megtérült, a tűz miatt 729 100 forint kár keletkezett – tették hozzá.

A Pécsi Törvényszék a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott ítéletével a vádlottat mint visszaesőt, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházra ítélte.

Megállapította, hogy a férfi a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban harminc év letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra, és kötelezte a vádlottat több mint 3 300 000 forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott fellebbezést jelentett be enyhítésért, illetve a védője is azzal, hogy a vádtól eltérően halált okozó testi sértés bűntettében mondja ki a vádlott bűnösségét a bíróság, így a határozat még nem jogerős – áll a közleményben.

