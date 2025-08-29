Brutális egyszerűséggel nyúlták le a pénzt – videó

2025 áprilisában több internetes apróhirdetési oldalon termékeket árusító magánszemélyeket vertek át csalók - írja a police.hu. A gyanúsítottak vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során olyan linket küldtek, amely állításuk szerint a szállítási díj kifizetésére szolgált. A valóságban azonban ezek az oldalak bankkártyaadatokat kértek, és az eladók gyanútlanul meg is adták azokat.

A csalók ezeket az adatokat egy online fizetési alkalmazásban regisztrálták, majd ATM-ekből készpénzt vettek fel – mindezt az eladók tudta nélkül. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói azonosították azt a 19 éves ukrán férfit, aki a gyanú szerint három alkalommal is pénzt vett fel ilyen módon. Összesen 430 ezer forintot emelt ki különböző automatákból, egyszer 140 ezer, majd 155 ezer, végül 135 ezer forintot. A férfit augusztus 5-én fogták el, majd előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra.

A nyomozás jelenlegi állása szerint három különböző bankkártyát használt, amelyek adatai ismeretlen elkövetőktől származnak. Az ukrán férfit csalás gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy további elkövetőinek azonosítása és felkutatása jelenleg is folyik.