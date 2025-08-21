Ezt a kiáltást senki sem akarja hallani a fiától

"Apa, lopják a kocsit" - ezzel a kiáltással rohant oda egy fiú a kunszentmiklósi strand büféjében apjához, aki már csak messziről látta, ahogy autója kikanyarodik a parkolóból.



A férfi július 5-én a strand parkolójában hagyta autóját, ám figyelmetlenségből nem zárta le, sőt az indítókulcsot is a gyújtásban felejtette. Amíg a büfében volt, a fia rohant hozzá rémülten a fenti szavakkal.

A férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik a gépkocsi keresésébe kezdtek. Meg is került az autó nemsoká: egy közeli utcában parkolt, sértetlenül - és lezárva.

A nyomozás során kiderült, hogy egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba. Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert "csábítónak tűnt", nyitva volt és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.

A rendőrök lefoglalták tőle a kulcsot, majd visszaadták a tulajdonosnak. Az ügyben a nyomozás lezárult és bíróság elé állítást javasolnak - közölte a rendőrség.