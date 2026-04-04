Rubint Réka betegségéről vallott a tévében

A fitneszedző a kamerák előtt idézte fel a négy évvel ezelőtti eseményeket, amikor orvosa közölte vele a diagnózist. Rubint Réka elmondása szerint a hírt váratlanul érte, különösen a családját ért korábbi nehézségek – férje, Schobert Norbert betegsége és édesanyja elvesztése – után. A betegség elleni küzdelem során átélt fizikai változásokról is vallott, a felvételeken pedig parókája levételével is szemléltette az állapotát - írja az index.hu.

A bejelentéssel párhuzamosan Rubint Réka közösségi oldalán számolt be arról, hogy a közelmúltban egy elvonuláson vett részt, ahol meditációval és önismereti gyakorlatokkal igyekezett feldolgozni az elmúlt időszak eseményeit. Bejegyzésében a lelki egyensúly és a megújulás fontosságát hangsúlyozta.

Felesége vallomására Schobert Norbert is reagált a közösségi médiában. A fitneszguru leírta, hogy bár az elmúlt évek érzelmileg megterhelőek voltak számára, bízik a felépülésben és felesége erejében, aki példát szeretne mutatni a hasonló helyzetben lévőknek.

Szeretlek anya A lánya, Schóbert Lara is szólalt meg az édesanyja betegségéről a 24 óráig elérhető Instagram-történetben.



"Nagyon nehéz évek vannak mögöttünk, és nagyon örülök, hogy végre egy teher lekerül a vállunkról. Az édesanyám a legnagyobb példaképem! Szeretlek anya, de ezt tudod! Nézzétek szombaton a Naplót!" - írta ki érzelmesen Lara a sztorijába.

Fotónk illusztráció.