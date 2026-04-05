Rubint Réka megdöbbentő részleteket árult el rákbetegségéről

A fitneszedző egy makacs köhögés után szembesült a súlyos diagnózissal. Ezt követően kemoterápián és fájdalmas sugárkezeléseken esett át. Most azért állt a nyilvánosság elé, és vette le parókáját a kamerák előtt, hogy véget vessen a találgatásoknak, egyúttal erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek – derült ki a TV2 Napló című műsorából, amelyet a Portfolio szemlézett.

A kálvária 2022 nyarán kezdődött egy makacs köhögéssel, amelyet eleinte koronavírus-utótünetnek hitt. A mellkas-CT jelentős elváltozást mutatott ki a légcsöve mögött. A műtéti szövettan később megerősítette, hogy rosszindulatú daganatról van szó. Orvosa elmondása szerint ez a szarkómatípus rendkívül ritka. A szakember negyvenéves praxisa alatt Rubint Réka mindössze a hetedik ilyen beteg volt.

A terápiát gyógyszeres kemoterápiával kezdték, amelynek hatására a daganat a felére zsugorodott. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a sugárkezelés. Ez utóbbi azonban súlyos mellékhatásokkal járt. Húsz alkalom után a nyelőcsöve annyira megégett, hogy már a vízivás is elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Az orvosok a légcső kilyukadásának reális veszélye miatt le akarták állítani a terápiát. Ő azonban saját felelősségére vállalta a folytatást, így végül további tizenhárom kezelést kapott.

A betegség fizikailag, lelkileg és anyagilag is óriási terhet rótt a családra. Férjét, Schobert Norbertet, aki néhány évvel ezelőtt majdnem belehalt súlyos szívbetegségébe, most annyira megviselték a történtek, hogy a folyamatos stressz elől egy időben nyugtatókba és alkoholba menekült. Rubint Réka a nehézségek ellenére is próbálta fenntartani a normál mindennapokat. A kieső bevételek pótlása érdekében még a jéghideg garázsban is megtartotta az online edzéseit. Gyermekeiket, különösen a legkisebb fiukat igyekeztek óvni, ezért sokáig nem avatták be őket a részletekbe – hangzott el a műsorban.