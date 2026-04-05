2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Child patient with IV line in hand sleep on hospital bed. Medical palliation healthcare concept
Nyitókép: Pornpak Khunatorn/Getty Images

Rubint Réka megdöbbentő részleteket árult el rákbetegségéről

Rubint Réka egy tévéműsorban elmondta, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött.

A fitneszedző egy makacs köhögés után szembesült a súlyos diagnózissal. Ezt követően kemoterápián és fájdalmas sugárkezeléseken esett át. Most azért állt a nyilvánosság elé, és vette le parókáját a kamerák előtt, hogy véget vessen a találgatásoknak, egyúttal erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek – derült ki a TV2 Napló című műsorából, amelyet a Portfolio szemlézett.

A kálvária 2022 nyarán kezdődött egy makacs köhögéssel, amelyet eleinte koronavírus-utótünetnek hitt. A mellkas-CT jelentős elváltozást mutatott ki a légcsöve mögött. A műtéti szövettan később megerősítette, hogy rosszindulatú daganatról van szó. Orvosa elmondása szerint ez a szarkómatípus rendkívül ritka. A szakember negyvenéves praxisa alatt Rubint Réka mindössze a hetedik ilyen beteg volt.

A terápiát gyógyszeres kemoterápiával kezdték, amelynek hatására a daganat a felére zsugorodott. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a sugárkezelés. Ez utóbbi azonban súlyos mellékhatásokkal járt. Húsz alkalom után a nyelőcsöve annyira megégett, hogy már a vízivás is elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Az orvosok a légcső kilyukadásának reális veszélye miatt le akarták állítani a terápiát. Ő azonban saját felelősségére vállalta a folytatást, így végül további tizenhárom kezelést kapott.

A betegség fizikailag, lelkileg és anyagilag is óriási terhet rótt a családra. Férjét, Schobert Norbertet, aki néhány évvel ezelőtt majdnem belehalt súlyos szívbetegségébe, most annyira megviselték a történtek, hogy a folyamatos stressz elől egy időben nyugtatókba és alkoholba menekült. Rubint Réka a nehézségek ellenére is próbálta fenntartani a normál mindennapokat. A kieső bevételek pótlása érdekében még a jéghideg garázsban is megtartotta az online edzéseit. Gyermekeiket, különösen a legkisebb fiukat igyekeztek óvni, ezért sokáig nem avatták be őket a részletekbe – hangzott el a műsorban.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

