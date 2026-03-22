2026. március 22. vasárnap
Nyitókép: Fotó: Heim Pál Gyermekkórház

20 mágnest nyelt le egy gyerek, sebészt kellett hívni

Sebészeti beavatkozással mentették meg az életét annak a tízéves gyermeknek, aki húsz darab kisméretű mágnest nyelt le a fővárosban. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen esetek kezdeti tünetmentességük ellenére is életveszélyes belső sérüléseket okozhatnak.

A gyermeket a sürgősségi osztályra szállítását követően röntgenvizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy a lenyelt mágnesek egyetlen tömbbe összeállva helyezkednek el a gyomrában. Az orvosok elsőként endoszkópos úton kísérelték meg az idegen tárgyak eltávolítását, azonban az elemek közötti erős vonzóerő miatt ez a módszer nem járt sikerrel - írja a blikk.hu.

A beteg állapotára való tekintettel műtéti beavatkozás mellett döntöttek. A sebészek egy kíméletes eljárással,

kisméretű metszésen keresztül távolították el a húsz darab mágnest a gyomorból.

A műtét szövődménymentesen zárult, a páciens gyors felépülést követően visszatérhetett a normál étkezéshez.

Mágneseket nyelt le egy gyerek.

Az orvosi szakvélemény szerint a több darabból álló mágnesek lenyelése kritikus kockázatot jelent, mivel az elemek a bélfalakon keresztül is összetapadhatnak. Ez a folyamat szövetelhaláshoz, bélelzáródáshoz vagy hashártyagyulladáshoz vezethet. A szakemberek hangsúlyozzák: mágnesek, gombelemek vagy éles tárgyak lenyelése esetén az érintettet haladéktalanul orvosi vizsgálatra kell szállítani, akkor is, ha panaszmentesnek tűnik.

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

A politika Messijét fogadta Orbán Viktor

Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában

A szlovén kormány rendkívüli intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében: vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába. Robert Golob miniszterelnök szerint az országban elegendő készlet áll rendelkezésre, ugyanakkor komoly problémák jelentkeztek az ellátási lánc egyes pontjain - írja a Delo.si hírportál.

Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla

Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla

A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során.

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

2026. március 21. 13:55
Most derült ki, két szívrohama volt az elhunyt Chuck Norrisnak
2026. március 21. 12:28
Újabb színészlegenda hunyt el, egy sorozatban lett sztár
