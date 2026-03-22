20 mágnest nyelt le egy gyerek, sebészt kellett hívni

A gyermeket a sürgősségi osztályra szállítását követően röntgenvizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy a lenyelt mágnesek egyetlen tömbbe összeállva helyezkednek el a gyomrában. Az orvosok elsőként endoszkópos úton kísérelték meg az idegen tárgyak eltávolítását, azonban az elemek közötti erős vonzóerő miatt ez a módszer nem járt sikerrel - írja a blikk.hu.

A beteg állapotára való tekintettel műtéti beavatkozás mellett döntöttek. A sebészek egy kíméletes eljárással,

kisméretű metszésen keresztül távolították el a húsz darab mágnest a gyomorból.

A műtét szövődménymentesen zárult, a páciens gyors felépülést követően visszatérhetett a normál étkezéshez.

Mágneseket nyelt le egy gyerek.

Az orvosi szakvélemény szerint a több darabból álló mágnesek lenyelése kritikus kockázatot jelent, mivel az elemek a bélfalakon keresztül is összetapadhatnak. Ez a folyamat szövetelhaláshoz, bélelzáródáshoz vagy hashártyagyulladáshoz vezethet. A szakemberek hangsúlyozzák: mágnesek, gombelemek vagy éles tárgyak lenyelése esetén az érintettet haladéktalanul orvosi vizsgálatra kell szállítani, akkor is, ha panaszmentesnek tűnik.