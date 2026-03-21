Újabb színészlegenda hunyt el, egy sorozatban lett sztár

Nicholas Brendon a televíziózás történetébe a kilencvenes évek végén írta be magát, amikor megkapta a vámpírvadász lány hűséges és humoros barátjának szerepét. A sorozat mind a hét évadában, összesen 143 epizódon keresztül formálta meg a karaktert, aki az emberi esendőség és a kitartás szimbólumává vált a természetfeletti világban. Később olyan produkciókban is feltűnt, mint a Gyilkos elmék (Criminal Minds), de neve elválaszthatatlan maradt a Buffy-univerzumtól.

A színész pályafutását és magánéletét az utóbbi évtizedekben súlyos egészségügyi és mentális kihívások kísérték. Brendon nyíltan beszélt depressziójáról és függőségeiről, valamint a törvénnyel való többszöri összeütközéséről is.

Egészségi állapota 2021-ben fordult válságosra,

amikor szívrohamot kapott, majd egy ritka gerincbetegség, a cauda equina-szindróma miatt több műtéten is átesett. A nehézségek ellenére az utóbbi években a festészetben talált új hivatásra, alkotásait rendszeresen megosztotta rajongóival.

Nicholas Brendon, ‘Buffy the Vampire Slayer’ Star, Dies at 54 https://t.co/Ko4rwzEuaN — The Hollywood Reporter (@THR) March 21, 2026

A sorozat rajongói számára a gyászhír azért is különösen megrázó, mert alig több mint egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában hunyt el a stáb egy másik tagja, a mindössze 39 éves Michelle Trachtenberg is, aki a történet szerint Buffy húgát alakította - írja a blikk.hu.

A család közleményében kérte a sajtó és a nyilvánosság megértését a gyász időszakában. Úgy fogalmaztak: egy olyan emberre emlékeznek, aki szenvedélyesen és szívből élt, és akinek művészi öröksége a képernyőn, valamint festményein keresztül is tovább él.