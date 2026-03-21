2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: Pexels.com

Újabb színészlegenda hunyt el, egy sorozatban lett sztár

Infostart

Életének 54. évében, álmában elhunyt Nicholas Brendon amerikai színész, akit a nézők leginkább a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozat Xander Harris-eként ismertek. A hírt a színész családja szombaton erősítette meg.

Nicholas Brendon a televíziózás történetébe a kilencvenes évek végén írta be magát, amikor megkapta a vámpírvadász lány hűséges és humoros barátjának szerepét. A sorozat mind a hét évadában, összesen 143 epizódon keresztül formálta meg a karaktert, aki az emberi esendőség és a kitartás szimbólumává vált a természetfeletti világban. Később olyan produkciókban is feltűnt, mint a Gyilkos elmék (Criminal Minds), de neve elválaszthatatlan maradt a Buffy-univerzumtól.

A színész pályafutását és magánéletét az utóbbi évtizedekben súlyos egészségügyi és mentális kihívások kísérték. Brendon nyíltan beszélt depressziójáról és függőségeiről, valamint a törvénnyel való többszöri összeütközéséről is.

Egészségi állapota 2021-ben fordult válságosra,

amikor szívrohamot kapott, majd egy ritka gerincbetegség, a cauda equina-szindróma miatt több műtéten is átesett. A nehézségek ellenére az utóbbi években a festészetben talált új hivatásra, alkotásait rendszeresen megosztotta rajongóival.

A sorozat rajongói számára a gyászhír azért is különösen megrázó, mert alig több mint egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában hunyt el a stáb egy másik tagja, a mindössze 39 éves Michelle Trachtenberg is, aki a történet szerint Buffy húgát alakította - írja a blikk.hu.

A család közleményében kérte a sajtó és a nyilvánosság megértését a gyász időszakában. Úgy fogalmaztak: egy olyan emberre emlékeznek, aki szenvedélyesen és szívből élt, és akinek művészi öröksége a képernyőn, valamint festményein keresztül is tovább él.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
Közel 500 fő részvételével rendezte meg a Portfolio csütörtökön az év egyik legnagyobb iparági eseményét, az Építőipar 2026 konferenciát. A közönség ezúttal is a Mentimeter segítségével, okostelefonos szavazás keretében nyilváníthatott véleményt a piaci aktualitásokról és arról, hogyan látja a szektor jövőjét. Kiderült például, hogy megosztott a szakma abban, ki mit lát a legégetőbb belső, azaz iparágon belüli folyamatproblémának, és hogy mekkora visszaesést okoz az iparágban az állami megrendelések hiánya. Megosztotta a közönség a véleményét arról is, hogy mi okozza a legnagyobb bizonytalanságot ma az építőipari projektekben, mi lesz a választások után és hogy melyik állami intézkedés járulna hozzá leginkább az ágazat stabilizálásához.

Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre.

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

