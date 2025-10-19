ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két eljegyzési gyűrű
Nyitókép: Pixabay

Celebérzékenyítés Szlovákiában, ironikus cikkben számolt be erről a magyar nyelvű hírportál

Infostart

Eljegyezte barátnőjét Ivana Beláková, a világszerte ismert szlovák tetoválóművész, aki olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Chris Brown, Rita Ora és Lil Wayne. A művész hét éve él párkapcsolatban Veronicával, aki mexikói származású.

A lánykérésre Montecitóban került sor, egy számukra különleges helyszínen. Beláková eredetileg Párizsban vagy a Comói-tónál tervezte az eljegyzést, de végül nem tudott tovább várni.

A tetoválóművész egy vintage stílusú, közel félmillió euró értékű gyűrűvel kérte meg párja kezét.

A pár az eljegyzést egy szűk körű vacsorával ünnepelte, jelenleg pedig Miramare-ban tartózkodik, ahol a jövőben szeretnék megtartani az esküvőt. Beláková az Instagramon is megosztotta a pillanatokat, ahol azt írta: „Igent mondott! Erre és minden közös életünkre!”

Az eseményről, Nincs LMBTQ-agymosás címmel a Piros7.es nevű szlovákiai magyar lap is beszámolt.

Kezdőlap    Bulvár    Celebérzékenyítés Szlovákiában, ironikus cikkben számolt be erről a magyar nyelvű hírportál

szlovákia

eljegyzés

lmbtq

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Egy herszoni gázvezetékben és az elektromos hálózatban is kár keletkezett az orosz támadások hatására. Három civil sérültje is van a Herszon régiót ért orosz tüzérségi csapásoknak - írja az RBC Ukraine.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat

Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat

A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions join anti-Trump 'No Kings' protests across US

Millions join anti-Trump 'No Kings' protests across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate-America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 10:50
Alec Baldwin fának rohant felesége autójával
2025. október 9. 04:00
Elcseréltek két kisbabát a kórházban, 35 év múlva ismerték meg vér szerinti szüleiket
×
×
×
×