Celebérzékenyítés Szlovákiában, ironikus cikkben számolt be erről a magyar nyelvű hírportál

A lánykérésre Montecitóban került sor, egy számukra különleges helyszínen. Beláková eredetileg Párizsban vagy a Comói-tónál tervezte az eljegyzést, de végül nem tudott tovább várni.

A tetoválóművész egy vintage stílusú, közel félmillió euró értékű gyűrűvel kérte meg párja kezét.

A pár az eljegyzést egy szűk körű vacsorával ünnepelte, jelenleg pedig Miramare-ban tartózkodik, ahol a jövőben szeretnék megtartani az esküvőt. Beláková az Instagramon is megosztotta a pillanatokat, ahol azt írta: „Igent mondott! Erre és minden közös életünkre!”

