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Nyitókép: Pixabay

A Mi Hazánk tovább kutakodna, a Fidesz és a KDNP vizsgálóbizottságot kezdeményez „a Tisza ügynökbotrányában”

Infostart / MTI

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felelősségét is indokolt vizsgálni az ügynökakták nyilvánosságra hozatalában Apáti István (Mi Hazánk Mozgalom) országgyűlési képviselő szerint. Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz és a KDNP, hogy kiderüljön, ki a politikai felelőse „a Tisza ügynökbotrányának”.

Apáti István hétfőre hívta össze a nemzetbiztonsági bizottság ülését, ahol a múlt szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A Tisza képviselői azonban nem mentek el az ülésre, így az ülés határozatképtelen volt, de Apáti István bizottsági elnök kezdeményezésére ezután informális beszélgetést folytattak a levéltár vezetőivel.

Ezután Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója újabb információkat osztott meg a nyilvánossággal arról, hogy miként jelenhetett meg 164 emberre vonatkozó téves információ az ügynökaktákban, aminek eredményeként megfigyelőként tüntették fel őket megfigyeltek helyett. A főigazgató és Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kért az eset után az érintettektől.

A hétfői bizottsági ülés helyett lezajlott beszélgetést követően Apáti István – hangsúlyozottan országgyűlési képviselőként – arról beszélt, Magyar Péter miniszterelnök korábban azt ígérte, megszűnik a következmények nélküliség, „majd megalázó Facebook-posztban üzente meg, hogy nem fogja biztosítani a Tisza a mai ülés határozatképességét”. Az ellenzéki képviselő szerint ez egyértelmű és közvetlen bizonyíték arra, hogy van rejtegetnivalója a miniszterelnöknek és munkatársainak ebben a kérdésben. Úgy vélte, egy, az ország vezetésére „méltatlan kormány kapkodása” miatt alakult ki a „botrány”.

Szólt arról is, hogy a Cseh Gergő Bendegúz főigazgatótól kapott tájékoztatás alapján „tovább kell kutakodni az Alkotmányvédelmi Hivatal irányába”, a levéltár ugyanis „hozott anyagból dolgozott”, ami – szavai szerint – nem menti fel a levéltár vezetőit, de bővíti a felelősök körét. Mint mondta, ki kell vizsgálni, hogy az AH a régi adatállományból dolgozott-e vagy társszervektől kapott anyagot, „ami ilyen tragikus következményre vezetett”. Szerinte felmerül miniszterek, sőt a miniszterelnök felelőssége is.

Felvetette: nem érkezett egyértelmű válasz arra, hogy miért maradt ki a listából Medgyessy Péter és Horn Gyula volt miniszterelnök, illetve mások sem találhatók, akikről a kutatók már korábban feltárták érintettségüket.

Hegedűs Barbara: hatalmas felelőtlenség volt az előkészítés

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz és a KDNP, hogy kiderüljön, ki a politikai felelőse „a Tisza ügynökbotrányának” – mondta Hegedűs Barbara fideszes képviselő hétfőn újságíróknak Budapesten. Megfogalmazása szerint hatalmas felelőtlenség volt előkészítés, értelmezés, magyarázat nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. A Tisza lépése a társadalom megosztottságát erősítette, ez is volt a célja: a bizalmatlanság erősítése.

Gyáva megfutamodásnak nevezte, hogy nem jelent meg a nemzetbiztonsági bizottság ülésén a Tisza hat képviselője, akadályozva a testület munkáját. Örömét fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy az ÁBTL főigazgatója válaszolt az ellenzéki képviselők kérdéseire. Az ellenzéki képviselő elmondta, többször kérdezték Cseh Gergő Bendegúzt, milyen politikai nyomásgyakorlást tapasztaltak, de erre a főigazgatótól nem kaptak választ.

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Kezdőlap    Belföld    A Mi Hazánk tovább kutakodna, a Fidesz és a KDNP vizsgálóbizottságot kezdeményez „a Tisza ügynökbotrányában”

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