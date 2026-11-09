Orbán Viktor testvéréről lehet szó, de az NVVH nem mond nevet

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) azt közölte, hogy több embert elfogtak egy embercsempészügyben Budapesten és Pest megyében, az akcióban több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket.

Délután az NVVH közölte: a helyszíni eljárási cselekmények után előállított személyt felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A gyanú szerint az előállított személy politikai kapcsolatára, és befolyására hivatkozással közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vezetőjétől, melyért cserébe azt ígérte, elintézik, hogy a munkaerő kölcsönző cég visszakerüljön a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába. Az NVVH az ügyben megkezdett nyomozást tovább folytatja, a további eljárási cselekményekről azonban a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatást egyelőre nem ad – írta a hivatal.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 24-én azt közölte az MTI-vel, hogy egy hónapra elrendelte egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottjának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A megalapozott gyanú lényege szerint a gyanúsítottak „befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva” ígérték munkavállalási célú tartózkodási engedélyek gördülékenyen intézését, majd egy vállalkozótól az e célból előlegként átvett 17 ezer eurót gyanúsított társukkal egymás között elosztották.

Az akkori tájékoztatás szerint a KNYF négy embert hallgatott ki gyanúsítottként befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt,

közülük végül két gyanúsított őrizetét rendelték el, és indítványozták a letartóztatásukat, amivel a bíróság egyetértett.

Az NVVH szeptember 28-án közölte, hogy négy ügyet saját hatáskörbe vont, ezek közül az első a „Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében” volt.

Az ügy tárgya az akkori közlemény alapján befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. Az ügy lényegéről azt írták: a gyanú szerint vezető politikai szereplőkhöz szorosan köthető csoport anyagi ellenszolgáltatásért cserében azt vállalta, hogy akik rajtuk keresztül intézik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiváltását, mindenképpen megkapják a szükséges vízumokat.

Az ügy azt mutatja meg, miképp használták „vezető politikusokhoz közeli szereplők ezt a kapcsolatrendszerüket, miképp nyíltak meg előttük soron kívül kormányzati hivatali ajtók, és miképp próbálták meg kijátszani a jogkövető állampolgárok számára előírt eljárásokat” – tették hozzá.

Magyar Péter miniszterelnök azt közölte hétfő reggel: sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával.

Hozzátette, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást.

Erre reagálva Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. Hozzátette, hogy hétfőn a kormánynak az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért.

„A leszámolás a figyelemelterelés eszköze. Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése” – fogalmazott a korábbi miniszterelnök.

Magyar Péter erre újabb bejegyzés tett közzé, amelyben közölte, Orbán Viktor megerősítette, hogy a nyomozó hatóságok őrizetbe vették az öccsét, Orbán Áront.

A miniszterelnök azt írta: a volt miniszterelnök persze tőle megszokott módon rögtön másokra mutogatott, és „bátor utcai harcosként rögtön áldozatpózba vágta magát”.

„Ki, mint vetett, azonképpen arat” – idézte a Bibliát Magyar Péter.