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Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón Budapesten, a Karmelita kolostorban 2025. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) jogi segítséget nyújt mindazoknak, akiknek az ügynökakták nyilvánosságra hozatala miatt sérültek a jogaik – közölte Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke.

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán tartott online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a Tisza újabb kormányzati inkompetenciáról tett tanúbizonyságot. Az akták nyilvánosságra hozatalával nem az ártatlan áldozatoknak nyújtott elégtételt, hanem az elkövetők oldalára állt, ártatlan embereket hurcolva meg, akiknek pontos számát a mai napig nem tudják.

A KDNP az áldozatok oldalára áll, azokéra, akiket a kommunizmus idején és azokéra, akiket most, a Tisza-kormány idején újból meghurcoltak – mondta.

Közölte: a jogsegely@kdnp.hu címen várják a jelzéseket, a jogsegélyszolgálat szükség esetén személyiségi jogi eljárást is kezdeményez – közölte.

Úgy fogalmazott, amit a Tisza elkövetett, azért nem elég egy bocsánatkérés.

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Kezdőlap    Belföld    A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

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