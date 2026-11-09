A KDNP segítséget ajánl az ügynökakták miatti jogsérelmek érintettjeinek

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán tartott online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a Tisza újabb kormányzati inkompetenciáról tett tanúbizonyságot. Az akták nyilvánosságra hozatalával nem az ártatlan áldozatoknak nyújtott elégtételt, hanem az elkövetők oldalára állt, ártatlan embereket hurcolva meg, akiknek pontos számát a mai napig nem tudják.

A KDNP az áldozatok oldalára áll, azokéra, akiket a kommunizmus idején és azokéra, akiket most, a Tisza-kormány idején újból meghurcoltak – mondta.

Közölte: a jogsegely@kdnp.hu címen várják a jelzéseket, a jogsegélyszolgálat szükség esetén személyiségi jogi eljárást is kezdeményez – közölte.

Úgy fogalmazott, amit a Tisza elkövetett, azért nem elég egy bocsánatkérés.