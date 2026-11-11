Akár egy évet is várnia kell most annak, aki tanulmányozná az ügynökaktákat

Akár több mint egy évet is várhatnak az állambiztonsági iratokra, akiknek a kérelmére találnak dokumentumokat a levéltárban – adta hírül az RTL.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) titkárságvezetője, Nagy-Csere Áron a csatornának elmondta: a levéltár összesen 70 ezer ügyfeles megkeresést kapott a 28 éves fennállása alatt. Ezek közül 10 ezret az elmúlt napokban, míg csak november 4-én mintegy 6 ezret.

Az ÁBTL munkatársa szerint ezért se lehet megjósolni, hogy az adott kérelmező mikor kaphatja kézhez a megigényelt dokumentumokat, hiszen egy héten annyi kérelem érezett, mint korábban négy év alatt.

Tabajdi Gábor történész a csatornának nyilatkozva rámutatott: széles skálán mozogtak a jelentések, hiszen az általános hangulatjelentéstől az iskolai jelentéseken át egészen a közeli ismerősök legintimebb titkaikig is jelentettek. Ráadásul arra is akadt precedens, hogy javaslatokat, tippeket fogalmaztak meg a hálózati személyek.

Hétfőn reggel tartották a Nemzetbiztonsági Bizottság nyílt ülését, ahol Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL elnöke a nyilvánosságra hozatal közben elkövetett hibákra hivatkozva benyújtotta lemondását.