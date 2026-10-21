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Csõszi Attila, a testület Tisza párti elnöke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mûködésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2026. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Infostart / InfoRádió

A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság továbbra is számít a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök testület előtti megjelenésére.

Reggel látta, hogy nyomozati cselekményeket hajt végre az ügyészség az MNB-ügyben, de Matolcsy György őrizetbe vételéről a sajtóból értesült a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság elnöke – mondta az InfoRádióban a délelőtti hírek nyomán Csőszi Attila. Felidézte, azt az ügyészségi hírek alapján nem tudta rögtön, hogy kit érintenek az intézkedések.

„Több szálon folyó esemény az MNB botrány, azon sem lepődtem volna meg, hogyha mondjuk a kecskeméti szálon folyik valamiféle ezzel kapcsolatos nyomozati cselekmény. Szerteágazó az ügy, látjuk a papírokból, de valóban, Matolcsy György ennek egy emblematikus alakja” – fogalmazott Csőszi Attila.

Az MNB-bizottság munkájában a következő lépés Varga Mihály jelenlegi és Matolcsy György volt jegybankelnök november 5-i, 13 órakor kezdődő meghallgatása lenne. A politikus szerint azonban egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a hatóság szándéka Matolcsy György mostani őrizetbe vétele után: meghosszabbítják-e az őrizetet vagy netán előzetes letartóztatásba kerül-e a volt elnök.

Ezzel együtt számítanak a megjelenésére, „akár vezetőszáron is, ha ezt a bűntetőeljárás lehetővé teszi” – fogalmazott később a közösségi oldalán. A bizottság az MNB-törvény 2013-as létrejöttének körülményeiről, valamint az alapítványi struktúra létrehozásáról kérdezné a volt jegybankelnököt.

Mint ismert, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében 2025 áprilisa óta:

  • az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelés,
  • a másik pénzmosás gyanúja miatt.

Utóbbi ügyben idén májusi információk szerint a nyomozók addig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat, a nyomozás során 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőkealap került képbe, valamennyi helyszínen jelentős mennyiségű iratot és elektronikus adathordozót foglaltak le. Az ügyben számos kutatást és lefoglalást hajtott végre azóta az ügyészség.

Az MNB-ügyhöz kapcsolódik az azóta a posztjáról lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség egykori főügyésze, aki korábban nyilatkozott is az eljárásról.

Ő éppen szerdán fog soron kívül megszólalni a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságában. Korábbi nyilatkozatai szerint több ügyben is tanúskodna, és beszélne például az előző kormány idején zajló Völner-Schadl vizsgálatról is. Ezzel kapcsolatban Csőszi Attila rámutatott: mindkét bizottságnak külön, jól elhatárolható feladatköre van, de ő maga is érdeklődve várja, hogy a volt ügyész mit fog elmondani és nyilatkozni.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság továbbra is számít a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök testület előtti megjelenésére.
 

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