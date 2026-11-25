Matolcsy György hajlandó személyesen megjelenni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén, ha biztosítják, hogy a meghallgatással összefüggésben nem sérül az emberi méltósága és az ártatlanság vélelme – írta a Telex a letartóztatásban lévő volt jegybankelnök ügyvédjére hivatkozva. A bizottság csütörtöki ülésén arról tárgyalnának, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben keressék fel Matolcsyt, Bátki Pál szerint azonban erre nincs szükség.

Bátki azt kéri, hogy a büntetés-végrehajtási intézet egyedileg mérlegelje, fennáll-e olyan konkrét biztonsági kockázat, amely indokolja a bilincs vagy a vezetőszár használatát. Ha nem lehet észszerűen számítani arra, hogy Matolcsy megszökik vagy rátámad valakire, akkor ezek nélkül kísérjék a Parlamentbe, és a meghallgatáson is így vehessen részt – javasolja.

Ha a büntetés-végrehajtás mégis elengedhetetlennek tartja valamelyik eszköz használatát, akkor a volt jegybankelnök megjelenésének feltétele, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra felvételek arról, ahogyan bilincsben vagy vezetőszáron kísérik.

Az ügyvéd szerint a letartóztatás ténye és az ügy iránti közérdeklődés önmagában nem indokolja a bilincs használatát. Bátki hangsúlyozta, hogy a feltételeket nem azért fogalmazták meg, mert Matolcsy György a jegybank volt elnöke, hanem mert szerinte ezek betartása minden gyanúsított esetében emberi jogi minimum. Ha ezeket garantálják, Matolcsy és a védelem részéről nincs akadálya a nyilvános parlamenti meghallgatásnak.