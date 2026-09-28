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Rendkívüli ülés az Országgyűlésben 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: YouTube/Országgyűlés

Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

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ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött az Országgyűlés hétfői „dupla” ülése, a reggeli rendkívüli ülésen a mentelmi jogokról való döntés után szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a reggeli ülésen. Hankó Balázsét és Seszták Miklósét már egyhangúlag megszavazták, a Tisza mellett a Mi Hazánk is. 13 órakor Magyar Péter felszólalásával kezdődik a „rendes” ülés. Cikkünk frissül!

Rendkívüli és rendes ülést is tart az Országgyűlés hétfőn, és a döntések is rendkívüliek: reggel szavaztak Hankó Balázs (Fidesz), Seszták MIklós (KDNP), valamint Magyar Péter miniszterelnök és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogáról, majd voksolnak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is – várhatóan a Ház nem választja meg a jelöltet, legalábbis a Tisza-frakció és a kormányfő korábban azt közölte, hogy várhatóan nem támogatják. A „rendes” parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.

A Fidesz és a KDNP padsorai reggel üresek maradtak, amikor a mentelmi jogokról döntött a Ház, a Mi Hazánk-frakció jelen volt.

Forsthoffer Ágnes először ismertette a Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya ügyében a Házbizotttság ülésén elhangzottakat. Csézy Erzsébet megerősítette, hogy a leadott szavazat (Schummer Orsolya őhelyette voksolt) akaratával egyezett, a szavazógép hibája miatt kért segítséget a mellette levőtől. A Ház elnöke szerint a történtek sértik az Országgyűlés méltőságát, felhívta a képviselőket, hogy tartózkodjanak a hasonló viselkedéstől, és ha hibás a szavazógép, azonnal jelezzék.

Ezután a házelnök bejelentette: Orbán Balázs (Fidesz) lemondott képviselői mandátumáról, így jelenleg a parlament létszáma 198 fő.

Ezután megszavazták a házszabálytól eltérést, amely szerint a rendkívüli ülésen nincsenek napirend előtti felszólalások.

Gurzó Mária (Tisza) mentelmi ügyét nem tárgyalta a mentelmi bizottság, így arról most nem voksolnak.

Ezután a mentelmi jogról történő szavazások következtek.

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését nem tudta javasolni a mentelmi bizottság, mivel a fideszesek és a kdnp-sek nem adtak be voksot.

Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke azzal kezdte indoklását: „Hát ez a nap is eljött”.

Ezután elmondta: az NKA-ügyben a gyanú szerint a kulturális pályázati vagyont a 2026-os Fidesz kampányára és egyes pályázók személyes céljaira használták, ezügyben kettős döntési rendszert üzemeltettek. 1079 esetben használták fel a pénzeket más célra, amivel 17 milliárd forint vagyoni kárt okozta. Ez különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésnek minősül. Hankó Balázs is megjelent a bizottság előtt, és elmondta: szerinte koncepciós eljárás folyik ellene, de szeretné az igazságszolgáltatás előtt megvédeni az igazát. A bizottság nem tudta javasolni a mentelmi jog kiadását, mert az ellenzéki képviselők nem adtak be voksot, ezután a bizottsági elnök az országgyűlési képviselők lelkiismeretére bízta a döntést.

Ezután az Országgyűlés 139 igen szavaszattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát.

Ez azt jelenti, hogy mivel a Fidesz és a KDNP nem volt jelen, a Tisza és a Mi Hazánk is egységesen igennel szavazott.

Seszták Miklós ügyében hivatali vesztegetés és annak elfogadása ügyében kérték ki a mentelmi jogot. A mentelmi bizottság tiszás alelnöke ezután részletesen ismertette a Volánbusz-ügyet, amelyben a KDNP-s volt minsizter több millárd forint korrupciós pénzt vett át tanúvallomások, hangfelvételek és más bizonyítékok szerint. 11 oldalon sorolja 12,6 milliárd forintnyi vesztegetési pénz ügyét az ügyészségi okirat. Seszták Miklós nem jelent meg az ülésen, az ellenzéki képviselők nem adtak be voksot, így a mentelmi bizottság most sem tudta javasolni a mentelmi jogkiadását.

Az Országgyűlés ezután szavazott: 139 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett kiadta Seszták Mikós mentelmi jogát.

Vagyis a Fidesz és KDNP ismét nem volt jelen, a Tisza és a Mi Hazánk egységesen igennel szavazzon.

Ezután Magyar Péter mentelmi jogának ügye következett. A bizottság tiszás előadója elmondta: az ellenzék ismét nem voksolt, ezért nem tudták javasolni Magyar Péter mentelmi jogának kiadását.

Ezután Magyar Péter miniszterelnök kapott szót. Azzal kezdte:

Cikkünk frissül!

A szavazás háttere, hogy a Legfőbb Ügyészség múlt kedden jelentette be, hogy a fideszes Hankó Balázs mellett Magyar Péter miniszterelnök és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát is kikéri a parlamenttől.Az ügy kapcsán

éles szócsata alakult ki az ügyészség és Magyar Péter között, a kormányfő szerint az ügyészség összemos tízmilliárdos korrupciós ügyeket egy ellene kreált karaktergyilkossági történettel.

A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette telefonját, majd azt „szándékosan a Dunába ejtette”. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.

Magyar Péter ezt követően, kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kérte az Országgyűléstől, és jelezte, kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy „egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program”.

Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbbügyész-helyettes. A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke – irányításával. 17 milliárd forint jogellenes felhasználásáról van szó, a gyanú szerint a Fidesz kampányára és Fidesz-közeli személyeknek osztották ki a pénzt, minden belső szabályzatot megszegve.

Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő – 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter - ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség – olvasható a mentelmi jogának felfüggesztésének indítványozásáról szóló közleményben. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Gurzó Mária (Tisza) esetében egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy miért indítványozták mentelmi jogának felfüggesztését.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán videóbejegyzésben kiemelte, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén.

Magyar Péter videóüzenetben közölte: „Az én lelkiismeretem tiszta. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy Klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem most tényleg indul az út a börtönbe program, kapaszkodjanak jól!”.

Legfőbb ügyész: valószínűleg sikertelen lesz a választás

A Sándor-palota múlt hétfőn közölte, hogy Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek.

Ezt követően Magyar Péter egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nem látják biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. A kormányfő kedden már azt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a Tisza-frakció nem támogatja Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra.

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Kezdőlap    Belföld    Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

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Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát
Cikkünk frissül

Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát
Megkezdődött az Országgyűlés hétfői „dupla” ülése, a reggeli rendkívüli ülésen a mentelmi jogokról való döntés után szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a reggeli ülésen. Hankó Balázsét és Seszták Miklósét már egyhangúlag megszavazták, a Tisza mellett a Mi Hazánk is. 13 órakor Magyar Péter felszólalásával kezdődik a „rendes” ülés.
 

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