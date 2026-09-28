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Hattyú a jeges Balatonban Szántódnál 2026. január 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Halál a balatoni jég alatt – társadalmi drámáról született egy könyv

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A balatoni díszletek között játszódó, társadalmi drámával átszőtt bűnügyi regénnyel mutatkozott be Szlavicsek Judit. A mű különlegessége, hogy nem a klasszikus „ki a tettes?” kérdésre épül, hanem a háttérben húzódó családi és politikai titkok feltárásával tartja fenn a feszültséget.

Egy téli diszkóból hazainduló, majd a Balaton jeges vizéből előkerülő fiatal lány holttestével veszi kezdetét Szlavicsek Judit első regénye. A történetben a tettes kiléte szinte az első pillanattól kezdve nyilvánvaló az olvasó számára, a hangsúly így a bűncselekmény mögötti okok és viszonyrendszerek megismerésére helyeződik.

Az ügy nyomozását a fővárosból a Balaton mellé költözött Kardos Júlia kapja meg. A szálak hamarosan a térség egyik legbefolyásosabb, kívülről tökéletesnek tűnő családjához vezetnek. A nyomozás előrehaladtával nemcsak a hatalom és a pénz mögött húzódó családi drámák és elhanyagolt emberi kapcsolatok kerülnek felszínre, hanem egy korrupcióval és prostitúciós hálózattal átszőtt helyi valóság is kirajzolódik – ismerteti a művet a delmagyar.hu.

A regény – amely eredetileg novellasorozatnak indult – a klasszikus krimi elemeit szépirodalmi igényességű leírásokkal és lokális helyszínismerettel ötvözi, megalapozva a balatoni bűnügyi sorozat későbbi köteteit.

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Kezdőlap    Kultúra    Halál a balatoni jég alatt – társadalmi drámáról született egy könyv

gyilkosság

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