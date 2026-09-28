El kell búcsúzni egy kiemelkedő kamattól

Mérföldkőhöz érkezik a hazai lakossági állampapírpiac október 21-én. Ezen a napon jár le a 2023 januárjában, a 13 százalékos jegybanki alapkamat időszakában kibocsátott, 9,50 százalékos fix kamatozású Magyar Államkötvény (2026/H). Ezzel párhuzamosan az idén lejárt vagy lejáró lakossági papírok magas hozamú korszaka lezárul – ad összefoglalót az allampapirkalkulator.hu.

Az év hátralévő részében összesen húsz állampapír-sorozat ér be, amelyek hozamszintje jelentősen elmarad a korábbi csúcsoktól:

9,50% kamat: 1 sorozat (MÁK 2026/H) – lejár: október 21.

6,38% kamat: 1 sorozat (BMÁP 2026/O) – lejár: október 21.

6,00% kamat: 13 MÁP+ sorozat – lejáratok: október 4. és december 27. között hetente.

2,75% kamat: 1 sorozat (MÁK 2026/D) – lejár: december 22.

1,23% kamat: 1 sorozat (PMÁP 2026/X_EUR) – lejár: november 27.

Kamatmentes (Diszkont Kincstárjegy): 3 sorozat – lejáratok: október 28., november 25., december 23.

A lejáratok következtében visszakapott összegeket a jelenlegi piaci feltételek mellett lényegesen alacsonyabb kamattal lehet újra befektetni. Az újonnan indított lakossági sorozatok közül a hároméves FixMÁP (2029/Q2) évi 5,50 százalékos fix kamatot kínál, míg az új MÁP+ (2031/M6) sávos kamatozással az első évben 5,00 százalékról indul, és fokozatosan emelkedik 6,00 százalékra. A változó kamatozású BMÁP jelenlegi hozama 5,47 százalék.

A kamatcsökkenés érdemi különbséget jelent a megtakarítók számára: egymillió forint tőke újrabefektetése esetén az 5,50 százalékos FixMÁP választásával a MÁK 2026/H-hoz képest évi 40 ezer forinttal kevesebb kamatbevétel keletkezik, ami hároméves időtávon egymillió forintonként 120 ezer forint elmaradást jelent.

A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet, hogy a lejáró állampapírok ellenértéke automatikus újrabefektetési megbízás hiányában kamatmentesen áll a lakossági számlákon, így a megtakarítások értékállóságának megőrzéséhez a számlatulajdonosok aktív intézkedése szükséges.