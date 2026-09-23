Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

A Legfőbb Ügyészség kedden kérte Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Az ügy 17 milliárd forintnyi pénz jogellenes felhasználása a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. A gyanú szerint az alap pénzeit érdemi pályázati elbírálás nélkül a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították. Mint írják, Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek.

Seszták Miklós – aki 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter – ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség. A korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Korábbi uszoda- és tornatermi beruházások kapcsán pedig 270 millió forint jogtalan előnyt vehetett át.

A Legfőbb Ügyészség szintén kedden Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is kikérte lopási ügyben. Egy 2024-es esetről van szó, amikor a politikus állítólag egy szórakozóhelyen elvette valaki telefonját és később állítólag a Dunába dobta. Magyar Péter szerint ez az Orbán-kormány karaktergyilkossági kísérlete volt ellene, a jelenlegi kormányfő kérte a mentelmi jogának kiadatását, és közölte: feljelentést tesz azok ellen a rendőri vezetők ellen, akik szerinte érintettek az ellene szervezett „dunai telefonos és búváros” ügyben.

Hankó Balázs: ez egy koncepciós eljárás, minden jogszerű volt

A Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye a kezdetektől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás – írta Hankó Balázs az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben, arra reagálva, hogy a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes a mentelmi jogának felfüggesztését kérte.

A korábbi kulturális és innovációs miniszter, jelenleg fideszes országgyűlési képviselő hozzátette: a feljelentők a mostani kormányhoz kötődő, kulturális köröket képviselő szervezetek.

Hankó Balázs azt írta, hogy letartóztatását politikai nyomást gyakorolva többször nyilvánosan kezdeményezte Magyar Péter, Tarr Zoltán, Nagy Ervin, valamint több kulturális politikai influenszer.

Úgy fogalmazott: „volt munkatársaimat a nyomásgyakorlás eszközeként használva politikai fogolyként tartották, tartják fogva úgy, hogy a támogatások kulturális céljának vizsgálatát kezdeményezésem ellenére nem folytatták le”.

Kiemelte:

a forrás felszabadításáról kormánydöntés határozott,

a felhasználás célja és a döntések a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendnek megfeleltek, azok a magyar kultúrát támogatták.

Az országgyűlési képviselő a közleményt úgy fejezte be: „Bízom abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz.”

Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbb ügyész helyettese.

A gyanú szerint az NKA működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs irányításával.

Mint írják, a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Dr. Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól – írja az ügyészségi közlemény.

Seszták Miklós: semmilyen bűncselekményt nem követtem el

Semmilyen bűncselekményt nem követtem el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom – reagált Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter kedden arra, hogy a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes a mentelmi jogának felfüggesztését kérte.

Seszták Miklós a kdnp.hu oldalon közzétett állásfoglalásában az ellene megfogalmazott ügyészségi „megalapozott gyanú” minden elemét alaptalannak nevezte.

Kijelentette: természetesen bármely időpontban kész bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni, és megvédeni az igazát. Hozzátette: az adott ügyekben további nyilatkozatot csak és kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni.

Seszták Miklós – aki 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter – mentelmi jogának felfüggesztését azzal indokolták, hogy ellene

vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között - közvetítőn keresztül - több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át. Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője - a reménybeli állami megrendelések fejében - emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát - közvetítő közreműködésével - visszajuttatja a politikusnak.

Mindezeken túl a korábbi fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott – olvasható az ugyeszseg.hu közleményében.