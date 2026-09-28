Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mint az Infostart is megírta, vasárnap óta jogosult arra, hogy a Büntetőeljárásról szóló törvény alapján saját hatáskörbe vonjon folyamatban lévő büntetőügyeket. Ennek alapján Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes ma reggel személyesen tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészséget arról, hogy az alábbi ügyeket saját hatáskörbe vonja:

Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében. Az ügy tárgya: befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. Az ügy lényege: a gyanú szerint vezető politikai szereplőkhöz szorosan köthető csoport anyagi ellenszolgáltatásért cserében azt vállalta, hogy akik rajtuk keresztül intézik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiváltását, mindenképp megkapják a szükséges vízumokat. Az ügy azt mutatja meg, miképp használták vezető politikusokhoz közeli szereplők ezt a kapcsolatrendszerüket, miképp nyíltak meg előttük soron kívül kormányzati hivatali ajtók, és miképp próbálták meg kijátszani a jogkövető állampolgárok számára előírt eljárásokat. Önkormányzati kiadásokat (parkfenntartás, közétkeztetés) érintő korrupciós ügy. Az ügy tárgya: vesztegetés, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. Az ügy lényege: a gyanú szerint önkormányzati költségvetés terhére kötött parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek annak érdekében, hogy ezeket a megbízásokat tartósan megkapják, megvesztegettek politikusokat, akik részben önkormányzati pozíciójukból, részben pártbéli pozíciójukból adódóan hatással tudtak lenni a döntéshozatalra. Ez az ügy az NVVH szerint a magyar politikai korrupció egyik iskolapéldája: ciklusokon és politikai oldalakon átívelő gyakorlat, melyben a megvesztegetésre szánt összeg is milliárdokban mérhető. Állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy. Az ügy tárgya: hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények Az ügy lényege: a gyanú szerint a fejlesztésekért, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős miniszter egy állami tulajdonú cég beruházásai, illetve az állam által finanszírozott fejlesztési beruházások szerződéseiért cserébe, közvetítőkön keresztül többmilliárd forintos jogtalan előnyre tehetett szert. Az ügy azt mutatja meg, miképp használhatja a politikus a közpénzek és köztulajdon feletti döntési hatalmát saját gazdagodására, hogyan lehetetlenül el egy országrésznyi területen a szabad verseny az építőiparban, és miképp kényszeríti a politikai hatalom a gazdasági szereplőket a megélhetésért cserébe teljes gazdasági alávetettségbe. A nyomozati elnökhelyettes tájékoztatta továbbá a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét az alábbi ügy saját hatáskörbe vonásáról: Állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeinek vizsgálata. Az ügy tárgya: hűtlen kezelés. Az ügy lényege: a gyanú szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024-2026 között megkötött három keretszerződése alapján több mint 3,6 milliárd forintot fizetett egy konzorciumnak olyan kommunikációs termékek elkészítésére és rendezvények lebonyolítására, melyek az SZH tevékenysége szempontjából nem tűntek indokoltak, különösen, hogy saját szervezeti egységekkel is rendelkezett e feladatok ellátásra. Az ügy azt mutatja meg az NVVH szerint, hogy az állami intézmények indokolatlan propaganda- és rendezvényköltései miképp eredményezhetik magánvagyonok gazdagítását.

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a fenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.