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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.

„Ezt valami humorista írta? Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni” – fogalmazott Magyar Péter kedd éjjel a Telex Facebook-oldalán egy hozzászólásban.

A kormányfő egy második hozzászólásban konkrét, az előző kormányzathoz köthető korrupciógyanús ügyeket sorolt fel.

„Aranykonvoj ügyben mizu? MNB alapítványok? Sikerült már kinyitni az aktákat? Gratulálok, hogy Volánbusz ügyben a 10 éves évfordulón már sikerült egyet lépni. Rogán végrehajtós mutyijában már visszatettétek az iratokba, amiket kihúzatott?” – tette fel a kérdéseket.

Magyar Péter a lapnak arra a cikkére reagált így, amiben a Legfőbb Ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit.

„Az ügyészi szervezet mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket” – fogalmazott a Legfőbb Ügyészség a kormányfő kedd esti videóüzenetére reagáló közleményben.

A miniszterelnök a Facebookon közzétett videóüzenetében arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, egyben kifogásolta azt, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését

A kormányfő úgy fogalmazott: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

A Legfőbb Ügyészség késő esti közleményében üdvözölte a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását, ugyanakkor hangsúlyozta: az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség; az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.

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Kezdőlap    Belföld    „Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

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„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.
 

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