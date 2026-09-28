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XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

XIV. Leó pápa fájdalmas dolgot ismert el

Infostart / MTI

Az egyházfő a francia katolikus egyházi vezetők szexuális bűncselekményeinek áldozataival találkozott, és elismerte, hogy rendszerszintű a probléma, és elkötelezett annak orvoslása iránt.

Elismerte a francia egyházon belüli szexuális bántalmazások rendszerszerű jellegét XIV. Leó pápa az áldozatok szerint, amikor a dél-franciaországi Lourdes-ban zárt ajtók mögött találkozott közülük héttel vasárnap este.

A kétórás egyeztetés után öten közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen üdvözölték az egyházfőnek a kényes téma iránti „mélyreható figyelmét”, valamint a „nagyfokú tudatra ébredését”.

A pápa körülbelül negyedórás egyéni beszélgetést folytatott mindegyik áldozattal, amelyet egy közös eszmecsere követett.

Az egyházfő „nagyon figyelmes”, „valóban figyelmes” volt – emelte ki a sajtónak Olivier Mardi, a Voix Libérées de Touraine (a Touraine-i felszabadult hangok) elnevezésű szervezet társalapítója.

„Mindent elmondhattam neki, amit szerettem volna, minden egyszerű volt” – jelentette ki Véronique Garnier, a Hit és Ellenállás kollektíva tagja, utalva a „nagy megkönnyebbülésre és örömre”.

Jean-Marie Delbos, a Lourdes-tól mintegy 15 kilométerre található bétharrami katolikus iskolában elkövetett bántalmazások egyik áldozata úgy fogalmazott, „elképesztő, ahogy (a pápa) mindenkire figyel”.

Bertrand Virieux, a lyoni La Parole Libérée egyesület társalapítója szerint az egyházfő „nagyfokú tudatra ébredést” tanúsított, és „egyértelműen érezte a probléma mélységét”.

„Nagyon világos véleménye van a témáról: a rendszerszintű dimenzió nagyon is jelen van. Álláspontja szerint az agresszorok egyének, de ami lehetővé teszi, hogy ez folytatódjon, az az intézményben létrejött, és még mindig létező rendszerszintű dimenzió”

– mondta Jérome Guillement. Úgy vélekedett, hogy az egyházfő nem kért bocsánatot, de „elismerte, hogy ez még évekig fog tartani. Ha azt hisszük, hogy egy vagy két éven belül megoldódik, az utópikus” – tette hozzá.

Bár nem mutatott be akciótervet az áldozatoknak, a pápa „hangsúlyozta a kiskorúak védelmét és a megelőzést”. A Vatikán a találkozó után közleményben jelezte:

az egyházfő kifejezte azt a vágyát az érintetteknek, hogy szeretne velük együttműködni, és hogy elkötelezett a problémával kapcsolatban.

XIV. Leó „megköszönte az áldozatoknak a fájdalmas tanúvallomásukat, és megerősítette azon elköteleződését, mindent megtesz annak érdekében, hogy az általuk elszenvedett rossz ne történjen meg másokkal” – olvasható a Vatikán közleményében.

„Talán megtapasztaltunk valamit a közös építkezésből, amit évek óta követelünk” – hangsúlyozta Véronique Garnier.

A franciaországi egyházi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság (CIASE) 2021 októberében közzétett jelentése szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú vált az egyházhoz köthető emberek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Franciaországban.

Közülük héttel, négy férfival és három nővel találkozott a pápa, akik ellen Franciaországban ismert és sokáig közkedvelt egyházi személyiségek követtek el szexuális erőszakot.

Még a megbeszélés előtt az érintetteket képviselő szervezetek és egyesületek képviselői bírálták a kiválasztási folyamat átláthatatlanságát, és elítélték „a színjátékot”, „a versenyt az áldozatok között”, valamint azt, hogy az egyház megveti a képviseleti szervezeteket. A Francia Püspöki Konferencia viszont azzal indokolta a korlátozott forma szükségességét, hogy a pápa „valóban meg tudja hallgatni” az áldozatokat, és „párbeszédet tudjon velük folytatni”.

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