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Sasi-Nagy Edit, az Országgyûlés mentelmi bizottságának Tisza párti elnöke nyilatkozik a sajtónak a testület zárt ülése elõtt az Országházban 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Megszólalt Hankó Balázs, a mentelmi bizottság már megkezdte a parlament sorsdöntő napját

Infostart / MTI
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Megkezdte a zárt ülést a mentelmi bizottság arról, hogy javasolja-e Hankó Balázs, Seszták MIklós és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának kiadását.

„Mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését fogom kérni” – mondta az ülés előtt a mentelmi bizottság elnöke, Sasi-Nagy Edit a hvg.hu összefoglalója szerint. Újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, „több mint furcsa”, hogy az ügyészség mindhárom embert egyszerre terjeszti elő. Sasi-Nagy elmondta azt is, a Tisza-frakció még nem egyeztetett arról a kérdésről, hogy Magyar Péter kezdeményezi a mentelmi jog teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében. A bizottsági elnök hozzátette vannak ellene és mellette szóló érvek is, ő bizonyos feltételekkel támogatná.

A fideszes Vitányi István érkezéskor annyit mondott, „politikai leszámolás folyik”, majd pár perccel később megérkezett az egyik érintett, Hankó Balázs is. „Tételesen cáfolni fogom a hamis vádakat”
– mondta Hankó, majd beviharzott a terembe. A Fidesz szerint „koncepciós eljárások” zajlanak.

A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP), Magyar Péter és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. Hankó Balázs esetében a 17 milliárd forintos NKA-ügyről van szó, Seszták Miklós esetében a 11 milliárdos Volánbusz-korrupcióról, Magyar Péternél pedig egy telefon állítólagos elvételéről és Dunába dobásáról.

A Legfőbb Ügyészség múlt kedden jelentette be, hogy a fideszes Hankó Balázs mellett Magyar Péter miniszterelnök és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát is kikéri a parlamenttől.

Az ügy kapcsán éles szócsata alakult ki az ügyészség és Magyar Péter között, a kormányfő szerint az ügyészség összemos tízmilliárdos korrupciós ügyeket egy ellene kreált karaktergyilkossági történettel. Magyar Péter videóüzenetben közölte: „Az én lelkiismeretem tiszta. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy Klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem most tényleg indul az út a börtönbe program, kapaszkodjanak jól!”.

(Nyitóképünkön: Sasi-Nagy Edit, az Országgyûlés mentelmi bizottságának Tisza párti elnöke nyilatkozik a sajtónak a testület zárt ülése elõtt az Országházban)

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Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Hankó Balázs, a mentelmi bizottság már megkezdte a parlament sorsdöntő napját

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Megkezdődött az Országgyűlés hétfői „dupla” ülése, a reggeli rendkívüli ülésen a mentelmi jogokról való döntés után szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a reggeli ülésen. Hankó Balázsét és Seszták Miklósét már egyhangúlag megszavazták, a Tisza mellett a Mi Hazánk is. 13 órakor Magyar Péter felszólalásával kezdődik a „rendes” ülés.
 

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