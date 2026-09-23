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Az új Országgyűlés megalakulása előtt Magyar Péter leendő miniszterelnök üdvözli a kormány leendő minisztereit
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Magyar Péter: hétfőn dönt az Országgyűlés mindhárom mentelmi jog felfüggesztéséről

Infostart / MTI

Hétfő délelőttre összehívják az Országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt szerda esti Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök azt írta: hétfő reggel fél nyolckor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőttre összehívják az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy „azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről".

„Tik-tak, tik-tak" – tette hozzá.

A Legfőbb Ügyészség kedden kezdeményezte a három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Az ugyeszseg.hu-n olvasható közlemények szerint Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) előtt – az európai parlamenti képviselői jogviszony megszűnése miatt – újraindított, lopással kapcsolatos nyomozás miatt tett indítványt Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese az Országgyűlés elnökénél.

A Legfőbb Ügyészség 2024 szeptemberi közlése szerint Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette telefonját, majd azt „szándékosan a Dunába ejtette". Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.

Magyar Péter ezt követően, kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kérte az Országgyűléstől, és jelezte, kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy „egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program".

Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbbügyész-helyettes. A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs - az előző kormány kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztere, az alap elnöke – irányításával.

Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő – 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter – ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a KNYF – olvasható a mentelmi jogának felfüggesztésének indítványozásáról szóló közleményben. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Magyar Péter miniszterelnök szerdai videóbejegyzésében közölte, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: hétfőn dönt az Országgyűlés mindhárom mentelmi jog felfüggesztéséről

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