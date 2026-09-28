Mit tett Benjamin Netanjahu? Mindenesetre tagadja

A kormányfő reggel magángéppel indult Abu-Dzabiba, annak az utóbbi hetekben Izraelben nagy vihart kavart beszámolónak a hátterében, amely szerint Mohamed bin Zájid figyelmeztette Izraelt a Hamász palesztin iszlamista szervezet támadására 2023. október 7. előtt.

A látogatás gesztust jelent az Egyesült Arab Emírségek részéről a miniszterelnök felé, és feltételezhető, hogy a két vezető foglalkozott a figyelmeztetésről szóló értesülésekkel.

A találkozó középpontjában a ynet hírportál szerint az iráni fenyegetés és az Iszlám Köztársaság elleni koalíció létrehozásának amerikai erőfeszítései álltak. Abu-Dzabi felfüggesztette a kereskedelmet Iránnal, és megakadályozza iráni repülőgépek leszállását a területén.

Csak két arab ország, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein képviselői maradtak a teremben az ENSZ Közgyűlésén Netanjahu beszéde alatt, miután több tucat jelenlévő elhagyta a helyiséget.

Abu-Dzabi diplomatái ezt azzal indokolták: „soha nem fogják elfelejteni” az izraeli döntést, amellyel az iráni háború idején védelmi rendszert biztosítottak országuknak.

„Jó tudni, hogy ki a barátod a bajban, és ki nem” – emelték ki.

Szeptember 8-án Slomi Eldar és Ruti Juval újságírók új könyvükben azt állították, hogy másfél héttel október 7. előtt felhívta Benjámin Netanjahut Mohamed bin Zájid, 45 percen át beszélt vele, és kifejezetten figyelmeztette a Jahja Szinvár által tervezett terrortámadásra.

Ez az értesülés csatlakozik a Jediót Ahronót újságírójának, Szmádár Perinek a Hamász elleni háború első napjaiban közzétett beszámolójához, amelynek értelmében Egyiptom is figyelmeztette Netanjahut néhány nappal a mészárlás előtt.

A The New York Times pénteki tényfeltáró írása alapján a részleteket ismerő több forrás szerint valóban megtörtént a Mohamed bin Zájid és Benjámin Netanjahu közötti telefonbeszélgetés.

Netanjahu határozottan tagadta, hogy erre sor került.