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Katonai helikopterek sorakoznak egy légi bázison.
Nyitókép: Unsplash

Terrorakcióra készülhettek a brit királyi légierő bázisa ellen

Infostart

A furgonokkal érkező, maszkos férfiakat egy helyi lakos vette észre, és bejelentést tett a brit segélyhívón, az elfogásuk nem hírszerzési adatokon alapuló akció, hanem puszta véletlen volt tehát. Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben azzal hencegett, hogy „régóta szemmel tartották” a gyanúsítottakat.

Öt férfit tartóztattak le terrorelőkészület és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, miután három „gyanús járművet” észleltek a brit királyi légierő (RAF) egyik támaszpontja felé tartva – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Vasárnap hajnali háromnagyed 1 körül érkezett egy bejelentés, ennek nyomán kiemelt védelmi intézkedéseket léptettek életbe, és a gloucestershire-i RAF Fairford bázis közelében több tucat lakóházat ürítettek ki. A terrorelhárítás vezetésével zajló nyomozás során a brit hadsereg tűzszerészei átvizsgálták az amerikai légierő (USAF) által is használt támaszpont közelében álló járműveket.

A brit hírügynökség úgy értesült, hogy nem hírszerzési adatokon alapult az akció,

az öt férfit először a rendőrség vette a robbanóanyagokról szóló törvény megsértése miatt, majd ezt követően tartóztatták le őket terrorelőkészület gyanújával.

Maggie Blyth, Gloucestershire megye megbízott rendőrfőkapitánya a sajtó azon kérdésére, hogy van-e kiadva körözés további személyek ellen is, azt felelte, hogy a rendőrség megítélése szerint sikerült elhárítani a veszélyt.

Az érintett támaszpont jó ideje szorosan együttműködik az amerikai hadsereggel, Iránba is innen indultak a gépek a közelmúltban. Az amerikai légierő szóvivője jelezte, hogy az állományuk továbbra is magas fokú készültségben van, de a konkrét védelmi intézkedésekről nem kívánt részleteket felfedni.

Donald Trump elnök kijelentette, hogy a gyanúsítottak „súlyos károkat akartak okozni”, majd hozzátette: „Már régóta szemmel tartottuk őket, és most lecsaptunk rájuk.” Wes Streeting brit védelmi miniszter közölte, hogy már egyeztetett amerikai kollégájával, Pete Hegseth-szel. A letartóztatások nyomán az Egyesült Államok londoni nagykövetsége arra figyelmeztette az Egyesült Királyságban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy „járjanak el körültekintően, és ügyeljenek a személyi biztonságukra”.

Habár Donald Trump azzal dicsekedett, hogy jó ideje szemmel tartották a gyanúsítottakat, egy helyi lakos mást állít.

Elmondása szerint ő tett bejelentést a segélyhívó telefonszámon, amikor észlelte a mozgolódást: három parkoló furgont és egy csoport maszkos férfit látott. Ezt Richard Ocone, Gloucestershire megye vezető nyomozója is megerősítette a CNN-nek.

Légi felvételeken látni lehetett, amint egy távirányítású tűzszerész robot erdős részen parkoló fehér furgonokat közelít meg. A terület körül 400 méteres biztonsági kordont vontak fel, és a veszélyes anyagokra szakosodott mentőegységet (HART) is a helyszínre vezényelték.

A hatóságok egyelőre nem közöltek semmit az elfogott férfiak személyazonosságával kapcsolatban. Andy Burnham miniszterelnököt folyamatosan tájékoztatták a bázis körül kialakult „rendkívül aggasztó” helyzetről. A Pentagon mindenesetre a második legmagasabb szintre emelte a fenyegetettségi fokozatot a suffolki RAF Lakenheath bázison.

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